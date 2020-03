$!Los antiguo y moderno: un contraste del urbanismo

Las construcciones modernas y restauraciones en ciudades antiguas es un viejo debate entre profesionales de la ingeniería, la cultura y el urbanismo que suman defensores como ocurre en la ciudad más antigua del nuevo mundo.

Esteban Prieto Vicioso, director de la Oficina de la Obra y Museo de la Catedral de Santo Domingo asegura que en el caso de las restauraciones en la Ciudad Colonial, fue durante los primeros gobiernos del presidente Joaquín Balaguer, aunque antes se hicieron la del Palacio Virreinal o Alcázar de Colón y la iglesia de la Compañía de Jesús, hoy Panteón de la Patria que sirvieron de modelo para otras.

“Esas dos restauraciones las hace un arquitecto español que lo traen en la época de Trujillo hacia el año 1955 y 56 en la misma época que Trujillo celebra sus 25 años en el poder, hace la Feria de la Paz y la Confraternidad del Mundo Libre, como se llamó entonces”.

Explicó que al principio se hacen construcciones modernas en ciudades históricas que con el tiempo adquieren valor y puso de ejemplo la calle El Conde con sus edificios Baquero, Copello y otros que son de arquitectura moderna que marcan el inicio de una época. “En el momento yo me hubiere opuesto y le diría, usted no me va tumbar esas casas para hacer ningún edificio Baquero porque queremos conservar la Ciudad Colonial, pero tampoco no nos podemos dejar llevar por toda evolución porque ya no hubiese quedando ninguna casa colonial porque la mayoría de la gente que tiene una casa colonial prefería tener un apartamento de 10 pisos”.

Para Risoris Silvestre, directora del centro de inventario de Bienes Culturales y ex presidenta del Comité Dominicano del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios(ICOMOS) recordó que en la época de Trujillo las cosas viejas no tenían valor.

Recordó que Rafael Leónidas permitió que tumbaran casas viejas en El Conde para levantar edificios nuevos y que fue a principio del siglo XX que el concepto de presentación de conservación de los monumentos tomó mayor valor.

Manifestó que es Joaquín Balaguer el que rompe con la armonía en el caso de la Ciudad Colonial, que no respetó y construyó los edificios altos que existen en San Miguel, San Lázaro y otras zonas de la parte alta de la Ciudad Colonial, pero que por cierto no perturba porque están en la parte alta de la zona. “Si yo estoy interviniendo la Ciudad Colonial, hay parámetros que hay que conservar, por ejemplo, las alturas, no tenemos linderos un ritmo entre los huecos, pero siempre con un lenguaje actual, es decir nosotros ahora estamos en el siglo XXI”, dijo.