$!Los ataques a Huchi Lora y las respuestas del periodista que lo hacen tendencia en Twitter

“Huchi” está entre las 10 primeras tendencias en la República Dominicana en Twitter este sábado 29 de febrero, y todo se debe a los ataques que recibe el periodista Luis Eduardo Lora –Huchi– de parte de cuentas de contrarios en la red social.

Uno de los ataques que se ha hecho viral fue el de la cuenta “@HBasta”, quien le mencionó diciendo: @huchilora y @mzapete son dos personajes o antipatriotas que hechan (sic) por el suelo a este país. Deberían irse a vivir a Marte”.

La respuesta del veterano comunicador tampoco pasó desapercibida. Lora respondió con altura, señalando el error ortográfico del tuitero y lo acusó de ser una bocina pagada: “con gusto me iría a Marte si me garantizan que los marcianos no escriben con hache (h) el verbo echar y que el gobierno no usa el dinero de su pueblo para contratarlos”.

El otro cuestionamiento al periodista, de este sábado, vino del comunicador Najib Chahede: ¿Pidieron la OEA y ahora quieres desacreditarla? ¿y cuál es el miedo Huchi?

Lora respondió a Chahede: “No puedes reducir a un "quieres desacreditarla" el informe del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) desmintiendo la conclusión de la OEA”.

En meses recientes se difundió una nota de voz de la directora del Plan Social de la Presidencia, Iris Guaba, quien ordenaba a los comandos de tuiteros a “caerle encima” a periodistas hacedores de opinión pública sobre la distribución de electrodomésticos dentro del Plan Social de la Presidencia y mencionaba directamente al periodista Huchi Lora.