Los bienes desaparecidos de Trujillo

Tras la controversia suscitada luego de que trascendiera que objetos del dictador Rafael Leónidas Trujillo serán expuestos en el Museo de Historia y Geografía, sometido a un proceso de remodelación actualmente, el director de la dependencia, Miguel Decamps, precisó que no cuenta con un inventario de bienes muebles del gobernante, porque nadie se lo entregó.

No obstante, dijo que los objetos y documentos que el museo conserva están inventariados, pero que corresponden “a partes de todas las etapas” históricas.

Varias salas de exposiciones

Aunque Decamps no quiso entrar en detalles sobre los objetos del dictador desaparecidos o robados, se sabe que se han “esfumado” joyas, piedras preciosas, condecoraciones y artículos que pertenecieron a quien dirigió dictatorialmente, durante tres décadas, a la República Dominicana.

“Porque para sorpresa tuya hay personas que me han estado llamando (para decirme) que poseen ciertos objetos que pudieran ser objetos museográficos y que están dispuestas a prestarlos por tiempo indefinido al museo en virtud de que están viendo a alguien que está rescatando el museo... que no soy yo, sino un grupo de personas que son dirigidas por el presidente de la República”, indicó.

Respuesta a García Michel

Respecto a las opiniones expresadas por Eduardo García Michel, en un artículo, sobre intención de “exhibir recuerdos de quienes cometieron crímenes de lesa humanidad”, afirmó que el economista “habla de lo que no sabe”.

“Eso es típico de él. Él siempre habla de lo que no sabe, por eso pone a hablar a su papá”. Seguidamente agregó: “Han pasado 60 años y los antitrujilllistas profesionales no han sido capaces de imprimir la cantidad de libros que se imprimió durante esos 30 años... Entonces tú te encuentras con ese vacío tan grande que lo va a llenar ese museo en el aspecto de publicaciones. Tú te encuentras que no hay una biografía de los que ajusticiaron a Trujillo”, enfatizó.