$!¿Los Globos de Oro, el escenario para que los artistas protesten contra Donald Trump?

La temporada de premios al cine se iniciará esta noche con la entrega de la septuagésima edición de los Globos de Oro que tendrá lugar en el Hotel Beverly Hilton, en Beverly Hills, se convertiría en un gran escenario para los artistas que han rechazado las ejecutorias del presidente Donald Trump y su más reciente decisión eliminar físicamente al comandante iraní Qasem Soleimaní y otros líderes chiíes.

Las ceremonias protagonizadas por los artistas son el mejor escenario para hacer sus críticas sociales en la que expresan sus pareceres sobre acontecimientos que ocurren en sus respectivos países. Donald Trump es uno de los presidentes que más críticas ha recibido en los últimos años por la aplicación de políticas migratorias contra la inmigración ilegal y su discurso de que “Estados Unidos es para los norteamericanos”.

Cineastas, productores, actores y actrices que desde la campaña electoral del presidente Trump marcaron distancia pondría en apuros a los responsables del montaje de los Globos de Oro, quienes deberán evitar que la gala se convierta en una plataforma que termine desvirtuando el propósito.

Estadounidenses y de otras nacionalidades se han congregado en distintos escenarios para protestar contra Donald Trump, reclamando que ellos quieren la paz y no la guerra.

La actriz Rose McGowan rechazó la acción del mandatario norteamericano, por lo que debió defenderse en las redes sociales de quienes no comparte su criterio. “No apoyo a Irán sobre Estados Unidos. Quiero que Estados Unidos sea mejor”, dijo McGowan durante una entrevista exclusiva el viernes con The Associated Press.

McGowan, de 46 años, conocida por su participación en la franquicia de películas “Scream”, fue una de las primeras mujeres en acusar al productor de Hollywood Harvey Weinstein de acoso sexual y se convirtió en una importante figura del movimiento “MeToo.

“Querido #Irán, Estados Unidos faltó al respeto a tu país, tu bandera, tu pueblo. 52% de nosotros nos disculpamos humildemente. Queremos paz en tu nación. Somos rehenes de un régimen terrorista. No sabemos cómo escapar. Por favor no nos maten”, fue el tuit de la actriz.

