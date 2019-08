$!Los guardias que cuidaban a multimillonario pedófilo dormían cuando murió

Los dos guardias de la cárcel de Manhattan que se encargaban de monitorear a Jeffrey Epstein antes de que muriera se quedaron dormidos en el trabajo y falsificaron las entradas del registro para mostrar que lo revisaron a él y a otros presos cuando en realidad no lo hicieron, reporta The New York Post.

El video de vigilancia revisado después de la muerte de Epstein mostró que los guardias en el Centro Correccional Metropolitano nunca hicieron algunas de las inspecciones anotadas en el registro, dijeron las fuentes al periódico el martes por la noche.

Un funcionario de la prisión y la policía le dijo a The New York Times el martes por la noche que los guardias estaban dormidos cuando no pudieron pasar el control a Epstein durante aproximadamente tres horas antes de su muerte.

El pedófilo no había sido revisado durante varias horas antes de que aparentemente se ahorcara con una sábana la madrugada del sábado en su celda en la cárcel del Bajo Manhattan, dijo el periódico.

Los guardias debían controlar a Epstein, de 66 años, cada 30 minutos, pero ese procedimiento no se siguió, dijeron las fuentes. La falsificación de sus registros podría equivaler a un delito federal.