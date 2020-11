Los niños vuelven a las clases presenciales en La Habana

Los niños de La Habana volvieron este lunes a las clases presenciales mientras Cuba logra mantener bajo cierto control la pandemia del nuevo coronavirus, aunque subsiste la preocupación por posibles rebrotes.

Las aulas reabrieron en la capital, donde la situación epidemiológica fue muy complicada, para completar el ciclo escolar que debía terminar en julio y que quedó interrumpido en marzo. En tanto, en varias provincias del país ya se inició el nuevo año escolar porque las clases se retomaron en septiembre.

“Francamente no me siento muy tranquila pero confío en la escuela, en que priorizarán la salud de los niños”, aseguró a The Associated Press Airín Velarde de 40 años y madre del pequeño Eduard, de 8, que el lunes se presentó en su escuela Rafael María Mendive de La Habana Vieja. “La vida tiene que continuar”, agregó la mujer.