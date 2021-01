$!Los partidarios de Trump que buscan más violencia podrían apuntar a las capitales estatales durante la inauguración

Los estadounidenses presenciaron una falla alarmante y mortal en la planificación y la vigilancia en el Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero. El FBI no hizo sonar las alarmas de inteligencia, incluso sobre docenas de objetivos en la lista de vigilancia de terroristas que viajaban a Washington, DC.

La policía de parques de EE. UU., La policía de DC y la Guardia Nacional, que supervisaron colectivamente el mitin "Save America" ​​que precedió al motín, se desviaron de las técnicas comunes de control de multitudes al permitir que los asistentes al mitin trajeran mástiles y otros artículos que luego se usaron como armas. La policía del Capitolio tampoco tomó en serio las amenazas de los supremacistas blancos y otros partidarios de Trump. Carecían de planificación para contingencias, personal adecuado y equipo adecuado .

La inauguración es un evento nacional de seguridad especial , una designación oficial que significa que el evento obtiene más recursos y planificación interinstitucional.

Sin embargo, otras ciudades del país también corren el riesgo de sufrir violencia.

Riesgos para otras ciudades

El FBI dice que tiene inteligencia sobre amenazas de violencia en los capitales estatales en todo Estados Unidos durante la próxima semana. Amplió sus advertencias para incluir otros edificios gubernamentales e incluso casas de legisladores .

Los capitolios estatales ya fueron atacados varias veces en 2020. Antienmascaradores armados irrumpieron en la Cámara de Representantes de Michigan en abril para protestar por las medidas de seguridad del COVID-19. Alborotadores de derecha en Oregon, a quienes supuestamente un legislador comprensivo les permitió ingresar a la Cámara de Representantes , atacaron a oficiales y dañaron la propiedad del Capitolio. Y, por supuesto, estaba el plan frustrado de los miembros de una milicia blanca para secuestrar a la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer y derrocar al gobierno del estado de Michigan.

Estos riesgos fuera de DC pueden aumentar por la dificultad de los activistas de extrema derecha y los supremacistas blancos de llegar a DC para crear lo que ellos llaman su "momento de 1776" , que se refiere a la Declaración de Independencia y los intentos de vincular a los insurgentes actuales con los estadounidenses. Revolución .

Algunos legisladores han presionado para que los alborotadores de DC se incluyan en la lista de exclusión aérea, lo que evitaría sus viajes aéreos comerciales en los EE. UU. Airbnb anunció que cancelará y bloqueará todas las reservas del área de DC para la semana de inauguración.

Sin embargo, otras partes de la evaluación de riesgos pueden ser menos obvias.

Por ejemplo, la investigación de las sociólogas Gilda Zwerman y Patricia Steinhoff muestra que los grupos radicales que experimentan con la violencia pueden fragmentarse cuando el estado los vigila fuertemente.

En la década de 1960, por ejemplo, la Nueva Izquierda , un movimiento político flexible centrado en los derechos civiles y en oponerse a la guerra, se enfrentó a una importante labor policial local y del FBI en los Estudiantes por una Sociedad Democrática de los EE. UU. . Antiguos miembros de SDS ayudaron a crear Weather Underground , que bombardeó edificios policiales y otros objetivos.

Si la Nueva Izquierda y otros grupos en Estados Unidos, Japón, Alemania e Italia son una guía, es probable que les sucedan dos cosas a quienes apoyaron los disturbios del Capitolio.

Una es que los partidarios de Trump que no están interesados ​​en la violencia, o simplemente no quieren meterse en problemas, dejarán de participar en incursiones en edificios gubernamentales y otras actividades ilegales. Sin embargo, esto dejará una cámara de eco entre aquellos que se mantienen activos, apoyando una espiral hacia una mayor violencia.

En segundo lugar, grupos más pequeños y muy militantes pueden intensificar sus planes o elegir tácticas más violentas . Esto fomentaría su sentido de ser revolucionarios y profundizaría sus lazos entre ellos mientras ponen a prueba su temple.

Enfrentarse a agencias policiales más pequeñas que tienen menos experiencia con multitudes o insurgentes, y hacerlo en un terreno más familiar, puede resultar atractivo para quienes están comprometidos con la violencia. Eso es especialmente cierto porque los espacios públicos en DC están cerrados y el área está inundada por la Guardia Nacional y la policía.

Cómo pueden prepararse los estados

La aplicación de la ley en los estados deberá movilizar y compartir información, experiencia y recursos para proteger vidas y propiedades durante la inauguración, y quizás incluso después .

Según mi investigación y la de otros sobre intentos exitosos de prevenir la violencia, estos son pasos que han funcionado y podrían ser considerados por los líderes estatales.

1. Comparte inteligencia

Tómese en serio y comparta ampliamente la inteligencia sobre posibles amenazas de la derecha. Un factor importante que contribuyó a la mala actuación policial del Capitolio el 6 de enero fue el hecho de que las fuerzas del orden no creyeron ni difundieron inteligencia creíble sobre personas que se parecen a ellas y que pueden haber afirmado apoyar a la policía en el pasado.

2. Resistir la tentación de reprimir las protestas pacíficas

Concéntrese en aquellos equipados para emprender la violencia. El motín del Capitolio no es una justificación para vigilar a otros grupos con más dureza, ya sea durante la inauguración o después. La represión de los manifestantes no violentos no solo puede violar sus derechos de la Primera Enmienda, sino también reducir las fuerzas.

3. Busque explosivos

Los explosivos se pueden encontrar alrededor de los centros de comunicación críticos y otros lugares, utilizando perros detectores de bombas, vigilancia por video y otros activos. Un explosivo bien colocado puede interrumpir las comunicaciones en un área amplia, dejando al 911 y otras redes de comunicación inaccesibles. Las bombas son una herramienta favorita de los insurgentes porque pueden ser caseras y una sola persona puede causar un daño significativo.

4. Planifique más personal si es necesario

Muchas agencias policiales locales tienen acuerdos de asistencia mutua con otras agencias locales y los gobernadores pueden activar tropas de la Guardia Nacional.

Los líderes estatales que abordan estos problemas, como algunos han comenzado a hacerlo , y apuntalan su planificación, tienen, creo, una mejor oportunidad de prevenir una revuelta capitalista propia.

The Conversation, Jennifer Earl , Universidad de Arizona