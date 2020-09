$!Lozano califica de xenófobos a críticos de su designación en Instituto de Migración

Sostuvo que esas acusaciones son una calumnia y una falta de respeto al Estado y la sociedad . “¿Cómo es posible que digan que viajé a México supuestamente en una vocación antinacional, cuando yo me enteré de que esa reunión existió por un noticiario internacional? Esa es una calumnia que puede incluso generar sometimiento judicial”, advirtió.

Lozano dijo que todos tienen derecho a opinar, pero no a mentir o insultar. Por ejemplo, criticó que hayam dicho que la Encuesta Nacional de Migración, auspiciada por el Estado dominicano y las Naciones Unidas, cuyos resultados fueron los que sirvieron para sostener la decisión del Tribunal Constitucional en sentencia 168, fue tergiversada y manipulada por él.

Critica comunidad internacional por no apoyar a Haití

Wilfredo Lozano consideró que se debe establecer una política de exigencia al gobierno de Haití que documente a sus nacionales “porque es un tema imprescindible para poder organizar en la República Dominicana su ingreso potencial”.

“Si bien no tenemos la responsabilidad del desarrollo en Haití porque ese es un tema de los haitianos, aquí interviene el sistema internacional y creo que las grandes economías del mundo, la canadiense y la francesa, sobre todo, tienen que ser más responsables y tienen de alguna manera que generar una política más directa, más fuerte y más comprometedora y más consistente desde el punto de vista del apoyo económico”, consideró.

Expresó que ante la irresponsabilidad internacional se debe desarrollar una política exterior inteligente, consistente y de fortalecer las instituciones dominicanas en aspectos como una frontera más segura y una garantía del cumplimiento de la ley.

Sostuvo que la República Dominicana no puede ver a su vecino Haití como un enemigo, sino en la necesidad de cooperación con la economía porque son el segundo socio comercial del país. “No se trata solo de cumplir la ley, se trata de atacar a quienes violan la ley y no se trata solo de quienes entran de facto al país de forma irregular”.

Dijo que el presidente Luis Abinader ha sido muy claro con este tema y que ha reiterado la necesidad de institucionalizar los mercados y que eso significa cumplir con la ley.

“Hay que tener voluntad y firmeza de que la ley se aplique y creo que la actual administración tiene esa voluntad, pero hay que tener claro que aquí se enfrenta mercado e institución”, dijo. Indicó que hay que avanzar en la seguridad fronteriza que abarca desde la inteligencia policial, eficacia de los aparatos militares y medidas que mejoren las condiciones de vida de los habitantes de la frontera.

“Mientras economía no sea moderna y permita salarios más altos, que haga atractivo a nuestros trabajadores para determinados tipos de oficios siempre será más fácil para un empresario apelar a una mano de obra dócil que está dispuesta a someterse a un salario más bajo”, dijo.

Reconoció que ese problema también requiere un nivel de acuerdo racional entre los empresarios, el gobierno y los propios partidos políticos que asuman con responsabilidad su función pública.

“Si eso no se entiende así, es imposible que avancemos y el muerto no se le puede echar al presidente, el presidente ha trazado una pauta que me parece correcta pero se necesita una voluntad política que permitan acciones que sostengan esa convicción y acuerdo entre los partidos, el Congreso, los sindicatos y los empresarios, sino hacemos eso, es difícil que podamos avanzar”, subrayó.

Aseguró que hay áreas que con el tiempo el trabajador haitiano ha logrado conocer mejor que los dominicanos como la agricultura y los ingenios azucareros y que eso ha permitido que esos sectores tengan una gran cantidad de mano de obra haitiana que ronda el 32% en la agricultura y entre un 25% y 30% en la industria azucarera.