$!Madre pide ayuda para hijo que sufre parálisis cerebral y desnutrición crónica

La madre de un niño de 12 años, diagnosticado con parálisis cerebral y desnutrición, solicita ayuda para cubrir los costos del tratamiento de la enfermedad, así como para suplir las proteínas, alimentos especiales e insumos para la higiene del menor; gastos que superan los 30 mil pesos mensuales.

Yahilda Nova, de 33 años, cuenta que José Miguel fue diagnosticado con la condición a los siete meses de nacido, y que desde ese momento ha lidiado con la difícil situación que le ha quitado la movilidad por completo a su primer vástago.

“Mi hijo no habla, no camina, no se sienta, tiene una deformación en la columna; en sí, mi niño tiene todo muy delicado y requiere de mucho cuidado”, indicó la mujer, oriunda del municipio de los Bajos de Haina, provincia San Cristóbal.

Rodeada por la pobreza de uno de los barrios más vulnerables de Haina, la madre de otros tres niños más, es soltera, estudia, y trabaja en una banca de lotería.

Pese a la dificultad económica que enfrenta dice estar optimista y preparada para seguir lidiando con los retos que se les presenten en el camino.

“Mi situación es difícil, soy madre soltera y debo cargar sola con mis hijos, yo necesito comprar una cama dúplex para poder darle mejor condición de vida a mis niños, en especial al pequeño José Miguel, que es quien está pasándola duro, apuntó Nova”

Si desea cooperar con la señora Nova y sus hijos, puede depositar su aporte en la cuenta 081-0466204 del Banco de Reservas o contactarla al número 849-862-2622.