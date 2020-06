$!Maestros contratados pasan “las mil y una”

Maestros que laboran como contratados por el Ministerio de Educación (Minerd) denuncian que devengan salarios muy inferiores a los maestros nombrados por el Gobierno y no cuentan con seguro médico, a pesar de que se les descuenta mensualmente la suma de dos mil pesos, que se destinan a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).

Los hechos fueron confirmados a Diario Libre por Xiomara Guante, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), quien afirmó que la denuncia es vieja.

Afirmó que estos abusos a los maestros contratados se agrega la espera de hasta tres meses de retraso en el pago de sus prestaciones laborales.

“El contrato es por un año, pero a ellos no les pagan regularmente, mes por mes. A ellos les dejan juntar tres meses sin pagarle, entonces cuando tienen tres meses juntos, o le pagan uno o le pagan dos”, detalló Guante.

Expuso que los maestros contratados tampoco disfrutan de regalía pascual, pues no aportan para el salario trece.

“Todo eso es una situación bien compleja, que da mucha pena porque es un profesional que cumple con una labor igual que el maestro que está nombrad. Entonces los someten a toda esa humillación”, lamentó la docente.

Este miércoles el ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, anunció la recontratación de 7 mil 337 maestros y maestras para el año escolar 2019-2020, cuyos contratos concluían en este mes de junio.

Peña Mirabal dijo que la inversión dispuesta por el Minerd para esos fines es de RD$150,412,000 que serán desembolsados mensualmente para cubrir los honorarios de los maestros recontratados.

Respuesta del Minerd

La presidente de la ADP, Xiomara Guante, comentó a Diario Libre que cuando comenzaron a recibir las denuncias de los descuentos por parte de los maestros contratados, acudió al Minerd para investigar la situación, sin embargo, la institución negó que se estuvieran realizando los descuentos.

“Esa denuncia es vieja y nosotros hemos preguntado, lo que pasa es que cuando uno pregunta ellos te dicen que no, pero lo cierto es que los compañeros contratados denuncian eso”, explicó Guante.

Manipulación política

El ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, aclaró ayer miércoles que tan pronto se presenten las condiciones sanitarias se procederá a realizar el Concurso de Oposición Complementario, que cuando surgió de la pandemia,se tenía previsto realizar para seleccionar y nombrar a los maestros que obtengan las mejores calificaciones.

Sin embargo, la presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), afirma que la recontratación de maestros sin pasar por el Concurso responde a una manipulación política, pues la ADP había sugerido el montaje del Concurso de Oposición Complementario para inicios de este año 2020, por lo que hubo tiempo de realizarlo antes de que llegara la pandemia de coronavirus al país.

“Debimos montar ese concurso en enero, para que nos diera tiempo a hacer el concurso y a tener el personal ahí para reclutarlo para el inicio de este año escolar. Entonces el Ministerio, a pesar de la insistencia nuestra, nunca montó el concurso”, afirmó.

Xiomara Guante manifestó que al no montar el concurso a principios del año 2020 el Minerd estaba manipulando para que no diera tiempo a hacerlo antes de las elecciones presidenciales.

Afirmó que los maestros contratados son extorsionados políticamente para obligarlos a decidir su voto por el candidato del partido oficialista.

“Todo es eso es un montaje, una cosa muy bien orquestada, porque no hubo una razón para que el Concurso no se montara”, dijo.

Guante aseguró que, de haberse iniciado el montaje del Concurso de Oposición Complementario en enero, se habría estado concluyendo el proceso, al inicio de la pandemia de coronavirus en el país.

Situación es “deprimente”

Una maestra que labora en el sector público, que quiso omitir su nombre, narró a Diario Libre que la situación de los maestros contratados por el Minerd es “deprimente”, pues le incumplen constantemente en el pago de sus prestaciones laborales y le pagan menos que a los maestros nombrados.

“Hay mucho maltrato a los contratados. Cuando los necesitan los llaman... Yo conozco a una que hasta hambre pasaba... Duran tres y cuatro meses sin pagarles y después cuando quieren prescinden de ellos”, narró la docente.