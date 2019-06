Maldonado: “Si el Gobierno quiere agredirnos, que prepare la primera bala”

El diputado oficialista Rubén Maldonado, de la corriente del expresidente Leonel Fernández, advirtió la tarde de este lunes que no cesarán en su lucha para defender la Constitución y dijo que no se retirarán del Congreso Nacional, donde se escenificaron enfrentamientos.

“Escúcheme, escúcheme, porque nosotros no vamos a abandonar la calle, nosotros no vamos a abandonar la calle, esa es una plaza pública. Nosotros vamos a ir ahí ahora y nos vamos a sentar pacíficamente, junto con los diputados, incluidos lo que han agredidos que no están aquí ahora. Nosotros vamos a sentarnos ahí todos”, dijo a los periodistas.

El legislador reaccionó de esa manera luego de que efectivos de la Policía Nacional y militares impidieron a la fuerza y con el lanzamiento de varias bombas lacrimógenas que un grupo de leonelistas colocaran una carpa frente al Congreso Nacional para mantenerse en vigilia frente a los presuntos aprestos -que dicen- existen para modificar la Constitución de la República.

En el sector de Fernández, quien aspira a la candidatura presidencial del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), existe la convicción de que legisladores simpatizantes del presidente Danilo Medina buscan modificar la Carta Magna para permitir que el político opte por otro período en las elecciones de 2020.

“Nosotros vamos a sentarnos ahí todos, pacíficamente y si el gobierno quiere agredirnos que prepare la primera bala, que será de nosotros, se nos va a pegar a nosotros, pero nosotros no vamos a entregar las calles, las calles son del pueblo dominicano y esta es una actividad pacífica, ordenada, esto es una afrenta al país, a la nación y a la democracia en término general”, adujo.

Maldonado agregó: “Que ese ejercito de más de mil hombres que está ahí afuera que se prepare para el combate, a estos infelices muchachos, jóvenes que están aquí y a estos diputados que están aquí, vamos pa´allá, no vamos a entregar la calle y es una expresión de que nuestra actitud es firme y va a llegar hasta las últimas consecuencias. No estamos haciendo nada en contra de nadie, pero tampoco podemos entregar las calles, no nos vamos a refugiar en el Congreso Nacional.

Al ser cuestionado sobre quién entendía que había ordenado la agresión, dijo que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional la dirigían el Gobierno. “El gobierno es que tiene que explicar”, aseveró mientras caminaba desde las puertas del Congreso hacia el escenario donde se había escenificado el enfrentamiento, delante la verja que resguardan el edificio.

Le seguían varias personas murmurando que lo que había pasado era un abuso. También el diputado Henry Merán era llevado en silla de rueda. El legislador resultó afectado con las bombas lacrimógenas que fueron lanzadas por los policías y militares.