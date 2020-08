$!Manuel Díaz tacha de “trepador y oportunista” al senador Dionis Sánchez

El diputado de Partido de la Liberación Dominicana (PLD), por representa la provincia de San Cristóbal, Manuel Díaz, tachó este miércoles como “trepador y oportunista” al senador de la provincia Pedernales Dionis Sánchez.

Díaz, dijo que no le extraña que Sánchez haya tomado “esa decisión” asegurando que el legislador nunca ha estado con el presidente Danilo Medina directamente.

El equipo político de Sánchez anunció en el día de ayer que el legislador abandonará las filas del PLD para sumarse al Partido la Fuerza del Pueblo el cual está presidido por el exmandatario Leonel Fernández.

“No me extraña que él haya tomado esa decisión porque él nunca ha sido un senador que ha estado con Danilo directamente. Ha sido uno de estos senadores trepadores, oportunistas y vividores (...) No me extraña (...) Pero en política no hay nada escrito”, declaró.