$!Manuel Diez Cabral y dueño de Propagas se enfrentan por caso Polyplas

Un enfrentamiento verbal se produjo entre los empresarios Arturo Santana, propietario de Propagas, y Manuel Diez Cabral, dueño de Polyplas, por el manejo dado en los medios de comunicación a la explosión de la fábrica que dejó al menos ocho muertos y 103 heridos.

La disputa, de la cual circula un audio en las redes sociales, se da cuando Santana le exige a Diez Cabral que no utilice el nombre de Propagas para referirse al camión que sirvió el combustible en la empresa el día de la explosión, que además de los muertos dejó varios negocios, viviendas y vehículos dañados.

“Puedo demostrarte en los tribunales que ese camión no es de Propagas, entonces lo que tú me estás haciendo es una maldad, si tú me haces eso, tú te vas a arrepentir, okey. Que no diga Propagas, si tú pones Propagas me está haciendo un daño irreparable y no lo voy a permitir”, le advierte Santana al dueño de Polyplas.

Continúa diciéndole que no va a aceptar que arruine el trabajo que ha realizado por 60 años y le demanda que saque de los periódicos la información con el nombre de Propagas.

“Soy muy bueno, yo soy muy bueno, pero no voy a permitir que tú me dañes el nombre que me ha costado 60 años trabajarlo desde pobre hasta rico, yo gastaría todo lo que tengo para que tú te arrepientas de esa vaina”, le dice.

“El camión dice muy claro Natgas y el tanque dice muy claro Natgas, o sea que tú me estás haciendo un daño de maldad, llama al periódico y para esa vaina porque no te la voy a aceptar”, añadió.

Ante esto, Diez Cabral le responde que la prestadora de gas de la cual recibe servicio es Propagas y no de otra compañía. “Pero por qué yo me tengo que arrepentir don Arturo, si el contrato mío es con Propagas, yo no sé quién es Natgas...”, aduce y agregó: “Don Arturo, yo no estoy tratando de hacerle un daño a nadie, yo fui, inclusive, a su gente, le enseñamos el comunicado hace ocho horas, lo hablamos, inclusive eso se lo dijimos y ya eso está publicado, don Arturo, por eso fui...”

La respuesta de Santana es: “No, tú puedes pararlo, tú puedes pararlo, te conviene pararlo, porque si no lo paras eso es cuestión de que tú tocaste tambores de guerra y nos va a arruinar a los dos, para esa vaina, te lo aconsejo, páralo, donde quiera que diga Propagas pon Natgas y así quedamos amigos y vamos a ir juntos a todo, pero si no haces eso mañana mismo yo voy a publicar que estamos en guerra”.