$!Marca de pañales desechables promueve diversidad de género en República Dominicana

Uno de los cuentos se titula “Mi primer amor” y muestra a dos niños. Otro de los títulos es “Ahora me llamo Luisa” , que es ilustrado con dos animalitos: un padre y su hijo que está dentro de una jaula. Un tercer cuento se titula “Edu se viste de princesa” y se trata de un niño que tiene un vestido y un carrito en la mano.

La promoción de la diversidad no solo se limita a la descripción de la marca en sus cuentas de redes sociales, sino que también crean contenido relacionado con la inclusión, que distribuyen a través de las diferentes plataformas.

Las reacciones no se hicieron. Varios de los seguidores de la marca apoyan y celebran el contenido que es condenado por otros. A continuación reproducimos algunos de los comentarios:

“@luli_vilas: Me encanta esto! Gracias por compartir! Nuestros hijxs son el futuro que deseamos”.

“@princesa_de_dios3012: Promoviendo la homosexualidad, páginas como esta no deben seguirse”.

“@nicolepichardo: Ayyyy me encantaa”.

“solsoto_: Manda fuego ?? señor ????‍ Ten misericordia de nuestros hijos, quieren meterle eso obligado es ?? No veo la necesidad de querer confundir al niñ@”.

“@coralina26: Mi pregunta es: ¿ Que puede saber un bebé de 0 a 4 años sobre diversidad? Esto no se trata de diversidad, se trata de marqueting, ellos buscan vender y no perder a esta comunidad como clientes. Con ello no les importa realmente el bienestar de los bebés, mucho menos sus valores. En tanto les compre su producto. En fin, la Hipocrecia”.

“@victorrosariord: Precisamente porque solo un padre o una madre sabe cuidar de sus hijos mejor que nadie, dejen de estar prestandose para los valores inmorales que van en detrimento de la sociedad. Dedíquense a vender toallitas y pañales que lo hacen muy bien. Si quieren publicar valores publiquen valores en los cuáles fueron fundados la República Dominicana y no una agenda inmoral de izquierda. Esto es una falta de respeto para los padres y niños del país”.