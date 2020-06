$!Margarita dice que con Chayanne “baila lo que sea”

La vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, confesó que Chayanne es la figura pública con la cual “haría un corito” en caso de no estar casada. Su admiración por el artista boricua es tanta que dijo, en medio de carcajadas, que se había desvelado la noche anterior “viéndolo”.

La funcionaria, quien aspira al mismo cargo por el Partido de la Liberación Dominicana (en el gobierno) se refirió al tema al ser entrevistada por Santiago Matías (Alofoke) en su programa “Sin Censura”. Ahí dijo que con Chayanne “yo bailo lo que sea”.

“Margarita si usted fuera soltera, en caso hipotético, a qué famoso usted le haría un corito”, fue la pregunta que le hizo Alofoke. Cedeño está casada con el expresidente de la República, Leonel Fernández, con quien tiene una hija.

Del artista, la vicepresidenta habló de forma muy jovial y dijo conocerlo. Pero precisó que no quería ser malinterpretada.

“Ay si, jajaja. Ay, anoche me desvelé viéndolo, ese muchacho tan saludable, tan lindo, tan bueno y yo lo conozco, yo no quiero que él me malinterprete, ay Chayanne, hay Dios mío. Chayanne, saludable, sano, atento, noble, tierno, además es un muchacho que nunca ha tenido problemas, fíjate públicos”, expresó.

Y cuando le preguntó si se bailaría “Tiempo de vals”, una de las canciones más populares del famoso cantante y bailarín, ella contesto: “Yo bailo lo que sea con él”.