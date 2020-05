$!Margarita pide a diputados evitarle dolor al pueblo y aprobar el estado de emergencia

“Sin el estado de emergencia sufrimos todos, se perdería el control de las cifras del coronavirus. Solo debemos ver lo que han tenido que sufrir otros países. El país no ha copado sus servicios de salud gracias al buen manejo de la crisis, pero a la vez, se han tomado las medidas para que no se aplane la economía y que los sectores retornen a la normalidad paulatinamente. Vamos a evitarle ese dolor al pueblo dominicano, a la gente que ha confiado en sus autoridades para que les guíe hacia el final de la esta crisis ”, indicó la funcionaria, y aspirante a la misma posición.

Precisó que el momento político-electoral que vive la República Dominicana, “ha llevado a ciertos sectores a oponerse con fervor a la solicitud que hace el Señor Presidente, que no busca más que seguir cuidando del pueblo dominicano, de nuestra gente”.

La funcionaria enumeró cinco razones en las que sustenta, que, de no aprobarse el estado de emergencia, “pagaremos un alto precio”.

Dijo que los informes demuestran que las medidas implementadas han sido efectivas, ya que la Comisión de Alto Nivel ha entregado informes periódicos al Congreso Nacional, “que dan cuenta de un ejercicio prudente y diáfano en el uso de las atribuciones conferidas por el Estado de Emergencia”.

Expresó que el pueblo tiene que continuar unido y pedirles a los diputados que aprueban el estado de emergencia, “porque es una necesidad nacional”, que, si se logra, sería una “muestra de institucionalidad y respeto a la democracia, amor a la gente y deseo de servicio”, según indicó la vicepresidenta.

“La historia les juzgará. El pueblo tendrá en cuenta sus acciones. No es momento de jugar a la politiquería. Sin un plan alternativo, cualquier boqueo al estado de emergencia no es más que saltar por un precipicio, sin una red de protección. Si no continuamos con las medidas actuales, y por el contrario, perdemos la batalla contra el coronavirus, pagaremos un alto precio y las consecuencias se sentirán por muchas generaciones”, sostuvo Margarita en el punto 5 del comunicado.