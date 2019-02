$!Mariano Germán no se someterá a evaluaciones para seguir en la Suprema Corte de Justicia

El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Mariano Germán Mejía, anunció la tarde de este lunes que no se someterá a las evaluaciones que realiza el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para sustituir o ratificar a los magistrados de esa alta corte.

Germán Mejía dijo que se mantendrá en las evaluaciones como miembro del Consejo y que permanecerá en el cargo hasta que el órgano escoja a la persona que lo sustituirá como presidente de la Suprema.

Al leer una carta, tras la reunión de este lunes del CNM, Germán Mejía dijo que su decisión era “irrevocable” y tenía “causas estrictamente personales”.

“En definitiva lo que esta carta informa es que yo no me voy a presentar a evaluarme para seguir al frente de la Suprema Corte de Justicia. Una vez sea designado mi sustituto, yo cesaré en el cargo, mientras se siga en el proceso de evaluación yo estaré en el cargo y participaré en todas las sesiones. Elegido mi sustituto y juramentado, Mariano Germán cesará como presidente de la Suprema Corte de Justicia”, expresó.

El magistrado agradeció el apoyo recibido mientras se ha desempeñado en el cargo.

“Agradezco la colaboración que he tenido de ustedes mientras me he desempeñado en el cargo que actualmente desempeño”, dijo.

Germán Mejía fue designado como presidente de la Suprema Corte de Justicia el 22 de diciembre de 2011 por un Consejo Nacional de la Magistratura presidido por el entonces presidente del país y del órgano, Leonel Fernández.