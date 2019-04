Más de 200 balnearios serán cerrados durante el feriado de Semana Santa

Durante la actividad habrá disponibles 18 embarcaciones, equipadas con tecnología de punta. Carrasco advirtió que una vez se inicie el operativo, se establecerá un horario especial para que los bañistas disfruten de las playas: “A las cinco de la tarde estaremos sacando a todo el mundo de las playas, esto es con el fin de preservar la vida de cada uno de los vacacionistas y no vamos a permitir el uso de bebidas alcohólicas, armas de fuego, ni blancas”, dijo.

Los puestos hospitalarios estarán situados en la autopista Duarte frente a Plaza Jacarandá, en el Muelle No. 1 de la Playa de Boca Chica y el otro en el Muelle 2, Banco de Arena de la Playa de Boca Chica.

Una campaña

La Comisión Nacional de Emergencia y la Defensa Civil iniciarán desde principios de la Semana Mayor, una campaña de prevención de accidentes en las principales carreteras y autopistas del país, con el fin de que los conductores colaboren para evitar muertes en el referido período.

Carrasco citó que se hará énfasis en el uso del cinturón de seguridad, para todos los que ocupen el vehículo, respetar los límites de velocidad, respetar las señales de tránsito, no usar el celular mientras conduzca, ni conducir si se está cansado, no hacer rebases temerarios, mantener la distancia prudente del vehículo que va delante y si se conduce un motor, usar siempre el casco protector y no montar a nadie en el asiento trasero de dicha motocicleta.

Asimismo, se instalarán vehículos de extricación en las principales carreteras, como la Autovía del Nordeste hasta el cruce de la carretera Mella, Las Américas hasta el kilómetro 41 y en San Pedro de Macorís, La Romana, Hato Mayor, El Seibo, La Altagracia, Baní, Azua, Azua-San Juan, Azua-Barahona, La Vega, Bonao, Santiago, Circunvalación Norte, desde el límite con La Vega hasta Valverde, Mao, entre otros.