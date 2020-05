Más de 600 mil empleados vuelven mañana a sus puestos de trabajo en RD

A principios de mayo circularon borradores de proyectos que daban cuenta de un plan de reactivación de la economía que se aplicaría por sectores, como un mecanismo para la vuelta a la llamada “nueva normalidad”, en medio de la pandemia del COVID-19 que afecta al mundo y que llevó a República Dominicana a cerrar casi por completo su economía durante dos meses.

Voceros del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) indicaron que la primera fase de la desescalada, que entrará en vigencia este miércoles 20, incluirá a casi todos los sectores económicos, excepto a aquellos que por su naturaleza impliquen aglomeraciones de personas. Esto quiere decir que desde ese día cualquier tipo de empresa -excepto bares y discotecas, cines, gimnasios, lugares de juegos de azar, hoteles, centros comerciales y restaurantes, que solo con servicios de delivery o de take out podrán abrir al público, siempre que respeten los porcentajes de asistencia permitidos.

De allí que se hayan establecido porcentajes de la nómina que puede acudir a sus labores de forma presencial, según el tamaño de la empresa y, adicionalmente, horarios de entrada por sector, a fin de que no se presenten conglomerados de personas en los sistemas de transporte y otros lugares.

Es así como no habrá limitaciones sectoriales a la hora de reactivar las labores, pero sí se será obligatorio que cada establecimiento se adapte a las normas de asistencia fijadas por el Gobierno: micros con no más de cinco empleados o 50 % de su nómina, pequeñas con no más de 10 personas o 50 % de su personal y sector público con un tope de 50 % de su plantilla de trabajadores. Mientras tanto, las medianas y grandes podrán abrir con un límite de 25 % de asistencia presencial de su nómina.

Luego, atendiendo a ese primer principio, llega el tema de la hora de entrada: los trabajadores de industrias, agropecuaria, zonas francas, construcción, minería y comercios como supermercados y farmacias entrarán a las 7:00 de la mañana. Luego, a las 8:00 de la mañana podrán hacerlo los trabajadores del sector público, y a las 9:00 de la mañana todos los demás establecimientos de bienes y servicios, con las excepciones antes mencionadas.

De tal manera, cuando la primera fase de la desescalada entre en vigencia, más de 600,000 trabajadores volverán a sus puestos de trabajo, muchos de ellos de sectores que han pasado dos meses totalmente paralizados. Esa cantidad de empleados representa la cuarta parte de la población ocupada en el sector formal dominicano que, hasta diciembre pasado, estaba compuesta por 2.3 millones de personas.