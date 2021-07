$!Médico nombrado como primer ministro por Moïse reclama derecho a gobernar

El doctor Ariel Henry, nombrado como primer ministro el pasado cinco de julio y quien no tuvo tiempo de asumir el cargo por el asesinato del presidente Jovenel Moïse, reclamó este miércoles su derecho a gobernar, al tiempo que indicó que no está de acuerdo con algunas de las medidas establecidas por Claude Joseph, actual premier interino.

Henry manifestó estar en desacuerdo con medidas como el estado de sitio decretado en territorio haitiano. En ese sentido, dijo que “no creo que estemos en una situación que requiera un estado de sitio. Creo que es un poco apresurado. Ese es mi punto de vista ”.

El galeno dijo al citado medio que un gobierno que dimite, “es un gobierno que dimite que yo sepa. Este no es un gobierno de pleno derecho”.

“Si no fuera por la necesidad de tener otro gobierno, no creo que el presidente Jovenel Moïse me hubiera estado buscando o haciendo las consultas. No se debe creer que el clima se ha convertido de repente en un clima tranquilo ”, dijo Ariel Henry.

“Nombré primer ministro al ciudadano Ariel Henry. Tendrá que formar un gobierno de apertura que incluya las fuerzas vivas de la Nación, resolver el flagrante problema de la inseguridad y acompañar al CEP en la conducción de las elecciones generales y el referéndum”, reza un mensaje colgado por Moïse en su cuenta de Twitter el pasado cinco de este mes.