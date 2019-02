$!Medina promulga la Ley Electoral

Cuestionamientos

Ayer domingo, la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (Finjus) criticó la referida pieza y planteó que reflejaba inconsistencias en disposiciones especificas. Dijo que con la nueva ley se preserva “la lógica y el sistema electoral que prevaleció durante 21 años en la República Dominicana con la ley 25-97”. Otro cuestionamiento de la entidad a la ley 15-19 fue al método de conteo del cual dijo: “Termina por no garantizar que el candidato más votado sea el electo, debido a que el partido que lo postuló puede no alcanzar los votos suficientes para obtener alguna representación”.

Otro sector que criticó la Ley Orgánica del Régimen Electoral fue el feminista, que plantea que redujo cuotas a las mujeres al momento de competir por un cargo de elección popular.

En ese sentido, el Foro Feminista Magaly Pineda pidió al mandatario no promulgar la normativa argumentando que representaba un retroceso mayúsculo para la mujer en el sector político.

“La recién aprobada Ley Electoral establece, por el contrario, la cuota a nivel nacional y presenta el riesgo de que los partidos coloquen a las mujeres en las demarcaciones donde no tienen posibilidades de ganar”, dijo Sergia Galván, miembro del conglomerado femenino, durante un piquete que hicieron frente al Palacio Nacional el 14 de este mes.