Angula, la pesca millonaria de República Dominicana

En la penumbra los focos de cabeza y mano se encienden, algunos dejan caer en el agua luces de color verde colgando de una vara, mientras sus miradas observan atentamente lo que se mueve en el agua. El tiempo para cada uno buscando la presa es indeterminado. Si están “cayendo” en las redes pueden durar la noche entera hasta el amanecer. Si la noche no promete, dejarán el lugar y probarán suerte horas después o la siguiente noche.

En otras playas como Boba en Nagua, la pesca es cerrada y el control sobre lo que se pesca es más estricto por el dueño de la licencia, no permiten que los pescadores saquen el producto a otra localidad donde se pague mejor.

Catalogan al que tiene la licencia de pesca como el dueño del río y es al único al que pueden vender la angula pescada, a no ser que logren llevarla a una especie de mercado negro o de un comprador sin licencia que adquiera el producto a mejor precio.

Pescadores en El Portillo confirmaron a Diario Libre que la pesca en el norte es intensa, pero que al ser luna creciente, las angulas tienden a esconderse, por lo tanto abandonarían la actividad temprano. Solo habían capturado no más de 6 angulas, menos de un gramo.

Antes del 2017 los precios por gramo rondaban entre RD$30 y RD$50 pesos, lo cual no era atractivo para muchas personas por lo difícil que es conseguir suficientes gramos por jornada de pesca.

Y los carnets que deben poseer los pescadores como señal de registro formal solo existen en el papel. Varios pescadores del norte y nordeste del país revelaron a Diario Libre que la iniciativa de organizarse parte de ellos mismos y que lo hacen para que no se arrabalicen las costas en las que residen y operan.

No es la única empresa con incidencia en el mercado de las anguilas desde la República Dominicana. Fuentes consultadas en el sector nombran a Agroroca, Onclick Agroceano y a Dieguito Agroindustrial, entre otras.

“El infeliz que pesca 20 no puede darle 10 a ellos”, señala el líder de los pescadores de anguilas de Boba. Apunta a que hay un monopolio que se ha afianzado en el último par de años del cual la empresa Piscifactoría Estalrich de Angula Rostrata del Caribe sería protagonista, y que el negocio involucra a policías, militares y autoridades gubernamentales.

Adonis Mercedes es uno de los pescadores que decidió organizar a su sector. Allí nadie entra a extraer anguilas así no más. Playa Boba, en María Trinidad Sánchez, está apenas a 15 kilómetros de Nagua, pero la forma de asumir la pesca de la anguila entre ambas comunidades es diametralmente opuesta. Los pescadores de la zona de Boba incluso se rotan los días de la semana para sacar angulas de la desembocadura del río y ningún extraño entra a la actividad. Son 70 en total y se dividen en grupos que acuerdan cuándo pescar para que todos tengan oportunidades, y las ganancias se las reparten equitativamente, según indicó Mercedes. Por eso quieren más.

De acuerdo a la información pública, incluida en leyes, resoluciones, existe un número limitado de licencias de pesca y exportación, que no queda bien definido en las normativas. Por otro lado, la extracción de anguilas de las desembocaduras de los ríos tiene, al menos desde el año pasado, un tope: no se pueden pescar más de 2,500 kilos (2.5 toneladas) por periodo, y cada empresa tiene una cuota de explotación y comercialización de 150 kilogramos.

Del número de licencias para explotar, comercializar y exportar anguilas que ha entregado Codopesca no hay precisión. De acuerdo a datos incluidos en una presentación durante un taller realizado en el año 2018 por esa oficina gubernamental y el Ministerio de Medio Ambiente, se han emitido 44 licencias para desarrollar la actividad, pero se desconoce cuántas siguen activas. Se le solicitó directamente esta y otras informaciones sobre el manejo de las licencias a Codopesca y al Ministerio de Agricultura, a través del Sistema de Acceso a la Información, pero no se había obtenido respuesta al momento de la publicación de este reportaje.

Mientras la tonelada de anguila viva enviada desde Haití a los mercados internacionales costaba 3.6 millones de dólares y los precios de exportación de la cubana eran de 5.8 millones la tonelada en 2018, la capturada en la República Dominicana se despachaba a un precio promedio de 743,000 dólares la tonelada. Pero a Canadá, que es el mercado que se lleva más del 80 % del producto, se le vendía en 922,500 dólares la tonelada en 2018, según los datos que maneja TradeMap.

Aumento de la demanda de angulas en Asia

En un texto compilado por la FAO en 2009, explican la alta demanda de anguila en Asia para consumo humano.

Según la FAO, la acuicultura de anguilas comenzó en Asia en 1879 en Tokio con la cría de angulas, mientras que la provincia china de Taiwán y la República de Corea iniciaron el cultivo de anguilas en 1968 y la República Popular de China en 1975. Los productores de anguilas de China son de los mayores, muchas de las granjas que se encontraban en 2009 en la provincia de Guangdong. Una gran proporción se exportaba en vivo o como kabayaki a Japón. Con una demanda anual de 130,000 toneladas, Japón ha constituido el mercado de anguila más importante del mundo; Sin embargo, su propia producción (principalmente de acuicultura) ha sido insuficiente para cubrir la demanda. Para ese entonces la diferencia se importaba principalmente de China, la provincia china de Taiwán, la República de Corea y Malasia.

La producción de anguilas se basa en capturas salvajes de los alevines para crecimiento y engorde. Se cultivan mejor en tanques interiores antes de ser trasladadas a instalaciones de engorde. Se puede lograr el crecimiento de las angulas al tamaño del mercado en sistemas de tanques o estanques de tierra.

El precio de las angula en Japón llegó a alcanzar el precio de US$10,000 / kg. Los productores de anguilas de la República Popular de China producen anguilas considerablemente más baratas que en otros países productores. Mientras que los costos de producción eran de US$ 3.6-4.2 / kg y US$ 4.2-5.6 / kg en la provincia china de Taiwán, en Japón llegó a US$ 8.4 / kg.

La alta demanda de la angula de Asía y la notable disminución de la población de la especie, forzó al mercado asiático a importar anguila europea desde la década de los 70.

En octubre de 2018 el medio japonés The Japan Times, publicó un artículo titulado: “Caro e insostenible, “unagi (anguila)” sigue siendo tan popular como siempre”, donde explican que el pico de consumo de anguila se alcanzó en el año 2000 con el 70% de la producción mundial directo a la mesa de los japoneses. Para el 2018 porcentaje rodaba entre el 35% y 45% del mercado mundial lo que sigue siendo muy alto.

Según el artículo, para enero de 2018 el kilo de alevines de anguila (angula), estaba al precio de 3.9 millones de yenes, lo que equivale a unos US$35,000 o RD$1,850,000 cada kilogramo. Para el mes de mayo el precio del kilo de anguila adulta lista para comer estaba a 5,000 yenes, el equivalente a US$50.00, mientras en un restaurante dos rodajas pueden rondar los US$45.00.

Para muchos japoneses, unagi es la panacea para todo, desde la depresión hasta una relación fallida y un sustituto para la viagra. También se celebra por su sabor, cuyo secreto reside tanto en la salsa dulce salada llamada tara (las recetas que muchos maestros de unagi llevan a sus tumbas) como en el proceso intensamente laborioso de asar unagi, conocido como Kabayaki, explica el medio.