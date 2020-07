Autora de foto sobre playa dominicana publicada por Vogue: “Yo simplemente he expuesto una verdad”

“Yo simplemente he expuesto una verdad, una realidad que es global e internacional y espero que sepan que la verdad a veces duele”, responde la artista ambientalista Carmen Danae a “los miles de insultos” que, dice, ha recibido por subir las imágenes sobre la basura en una de las costas de la Bahía de Samaná cuando respondió una convocatoria que hizo la revista británica Vogue.

En un audio explica que se decidió a subir las fotografías “tal como se ve” el citado lugar de República Dominicana, “amenazada y en peligro” por las toneladas de desperdicios que amenazan nuestras playas y ríos.

“Los árboles no tienen voz, los animales no tienen voz, el mar ni el río, no tienen voz y a veces somos nosotros los que debemos dar la voz”, afirma.

Sostiene que esa realidad no solo es de República Dominicana, sino una problemática global.

Danae, quien dijo es hija de una dominicana y un español y que lleva los últimos cuatro años trabajando en proyectos de conservación marina, indicó que a través de sus imágenes quiso enseñarle al mundo de la moda que ellos son también culpables por el grave problema que tenemos del plástico y el cambio climático “porque la moda, normalmente hace vista gorda a los problemas ambientales”.