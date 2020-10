Carnetizarán a pescadores de angula en Samaná

El pasado lunes, en un video en la cuenta de Instagram del senador por la provincia de Samaná, Pedro Catrain, se anuncia la medida en un encuentro con pescadores de Las Terrenas, con la participación del director de CODOPESCA, Carlos Then.

Según la publicación del senador, el motivo del encuentro con los pescadores es organizar la pesca en toda la provincia, la cual considera que ha estado sumida en el caos y el abandono durante los últimos 16 años. “Acordamos carnetizar, registrar y organizar a los pescadores de anguila cuya temporada comienza el próximo primero de noviembre y se extiende hasta marzo del 2021”, explica en la publicación.

En el video, el senador explica que sin la debida carnetización no se realizará la pesca de angula. “La policía va a ser estricta, el que no tenga carnet no va a pasar de la hora del toque de queda”, afirmó el senador.