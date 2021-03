$!Científicos a bordo de OceanXplorer estudiarán la vida marina de la costa dominicana

A partir del 2 de marzo, la organización de exploración oceánica sin fines de lucro OceanX y su buque “único en su clase” de investigación científica, producción audiovisual y exploración, OceanXplorer, ingresarán a las aguas de República Dominicana. Científicos a bordo del navío estudiarán la vida marina bordeando las costas del país, junto con el Ministerio de Medio Ambiente y la Autoridad Nacional de Asuntos Marinos (ANAMAR) que se unirán a la tripulación para documentar y apoyar la expedición.

La misión destaca el trabajo continuo de ANAMAR en la exploración y establecimiento de futuros canales de cooperación institucional e investigación científica en la región. Se espera que el barco esté en República Dominicana hasta fin de este mes.

“Contar con un buque de tal magnitud, como el OceanXplorer en aguas dominicanas, representa un enorme placer para nosotros, y nos brinda grandes expectativas con respecto al avance de la investigación científica y el monitoreo de nuestra vasta biodiversidad marina, sobre la cual aún hay mucho que estudiar”, comenta Isabela Hernández, Técnica de Biodiversidad, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

“El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales espera continuar contribuyendo al desarrollo de misiones tan importantes como la del OceanX e impulsar la investigación marina a nivel nacional e internacional”.

“La Autoridad Nacional de Asuntos Marinos agradece a OceanX y sus socios por tener en cuenta a la República Dominicana durante esta expedición a través del Caribe, “nos dice Omar Shamir Reynoso, Encargado de Oceanografía y Recursos Marinos, de la Autoridad Nacional de Asuntos Marinos.

“Esperamos volver a albergar a OceanX pronto para otras iniciativas de investigación científica”.

Diseñado y construido para ser el buque en existencia más avanzado en la investigación marina y producción audiovisual, OceanXplorer es tanto una plataforma flotante de investigación marina como un un estudio de producción audiovisual del calibre de Hollywood.

La embarcación está equipada con avanzados vehículos de exploración científica optimizados para fines audiovisuales, además cuenta con herramientas de muestreo químico, biológico y geofísico, sistema de datos centralizado y el centro de medios audiovisuales que hacen posible la exploración y documentación de partes del océano que los humanos nunca antes habían experimentado.

El OceanXplorer, que una vez fue un buque petrolero, tiene una extensión de casi 286 pies y brinda la misma emoción que el público se ha acostumbrado a ver en las expediciones espaciales a la exploración oceánica.

Las características del barco incluyen una grúa de bastidor en A de 40 toneladas, lo suficientemente fuerte como para lanzar sumergibles, matrices de sonares y otros equipos pesados; un helicóptero residente y un hangar con clima controlado; sistemas de despliegue que permitirán el lanzamiento y la recuperación independiente de drones submarinos autónomos y piloteados; y plataformas de sensores oceanográficos.

El barco también cuenta con dos sumergibles Triton tripulados, cada uno de los cuales puede sumergirse a profundidades superiores a 1,000 metros (3,280 pies) por un período de hasta ocho horas, un vehículo de operación remota (ROV por sus siglas en inglés) y un vehículo submarino autónomo (AUV por sus siglas en inglés) que puede explorar profundidades de hasta 6,000 metros (19,685 pies).

El módem óptico subacuático del OceanXplorer permite la transmisión en vivo de vídeos y datos nunca antes vistos, captados desde sumergibles en las profundidades del lecho marino del océano hasta las redes sociales y las aulas en tiempo real; las plataformas de iluminación personalizadas hacen que el barco sea la única embarcación existente capaz de tomar imágenes utilizando cámaras RED 8K a 6,000 metros de profundidad.

Se espera que se realicen nuevos descubrimientos a bordo del barco utilizando los laboratorios de imagen y biología molecular de última generación que permiten la secuenciación de ADN a bordo, y el estudio de medios audiovisuales y las capacidades de producción cinematográfica -desarrollado en asociación con el reconocido cineasta y explorador oceánico James Camerón y Avatar Alliance Foundation y en consulta con el diseñador de producción NC Page Buckner (One Night in Miami, The Amazing Spiderman, Iron Man 2)- que le permiten transmitir sus hallazgos a audiencias de todo el mundo, entregando noticias científicas innovadoras al momento del descubrimiento.