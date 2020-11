Con pandemia y el tiempo encima, CODOPESCA da inicio a la temporada de angula

José Then explica que el tema angula en el primer mes de la actual gestión no fue un tema prioritario: “A mi me interesa, me interesaba más ver, descubrir y desarrollar el tema pesca y el tema proyecto acuícola, y en eso nosotros nos concentramos probablemente el primer mes completo. Visitamos prácticamente el país entero, solo nos hace falta visitar el sur profundo, para identificar y conocer de primera mano a las asociaciones de pescadores, a los proyectos acuícolas. Qué tienen, qué no, qué les hace falta”, explicó.