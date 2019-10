$!Cortometraje del Parque Zoológico Nacional, entre los finalistas en Premios Latam 2019

View this post on Instagram

¡BUENÍSIMOS DÍAS! Hoy queremos compartir con ustedes una excelente noticia que les va a llenar el pecho de orgullo. Hace dos meses, recibimos una invitación para postular nuestro trabajo en redes, para los Premios Latam 2019 en Colombia, y decidimos aceptar el reto. Participamos bajo la categoría Mejor campaña en Instagram, con el vídeo de Nala, El Rey León Dominicano. Se recibieron más de 900 postulaciones, de las que solo pasaron 130, y señores... ¡SOMOS FINALISTAS! #IMPORTANTE: Competimos con 4 campañas más, habrá un jurado para la selección del ganador, pero, todas las postulaciones deberán ser VOTADAS POR EL PÚBLICO. . LINK PARA VOTAR: EN LOS STORIES Y PERFIL DE LA CUENTA . Si hay algo que sabemos hacer los dominicanos es HACERNOS SENTIR. Tenemos la mejor comunidad que existe, sabemos que darán el 200% para que podamos traer a nuestro país este triunfo, porque este premio será no solo de Rep. Dom. Sino del país completo ?? ¡VOTEN, COMPARTAN Y ANIMEN A TODOS A VOTAR! #zoodom #gotozoodom #latamdigital