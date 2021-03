De mascotas a amenaza para nuestra flora y fauna

Grupo Jaragua , explica la problemática de dos especies ampliamente distribuidas en nuestro país, que muchos no parecieran representar una amenaza a otras especies, al ser consideradas mascotas: los perros y los gatos.

Animales domésticos fueron importados en barcos durante la época de la colonia y con ellos, por accidente, las ratas y ratones, por ejemplo. Desde entonces la historia se repite constantemente, poniendo en riesgo las poblaciones locales si no se controlan las especies introducidas, que pueden convertirse fácilmente en invasoras de los diferentes hábitats.

“Por esto, abogamos por la tenencia responsable de mascotas. No abandonarlas, no dejarlos deambular libremente y en el caso de los perros no adiestrados, mantenerlos con su correa durante caminatas en espacios naturales”, explica la ONG ambientalista.

Otra especie introducida que ha invadido gran parte del país es la iguana verde (Iguana iguana), que es originaria de la masa continental, desde el sur de México y Centro América, hasta parte de Suramérica.

Según un estudio publicado en 2012 por Stesha A. Pasachnik, Rosanna Carreras De León, Víctor Hugo Reynoso, Ernst Rupp, Yolanda M. León y Sixto J. Incháustegui, titulado “Green Iguanas (Iguana iguana) in the Dominican Republic”, esta especie era desconocida en República Dominicana hasta principios de la década de 1990, cuando las iguanas verdes comenzaron a venderse como mascotas.

Para el 2012, se habían identificado 12 puntos en el país con presencia de estos animales, a pesar de una resolución del 2010 (28-2010), del Ministerio de Medio Ambiente, bajo la gestión de Jaime David Fernández, que prohibía la comercialización e importación de iguana verde al país, debido al impacto negativo que esta especie ya había provocado, perturbando y destruyendo nidos y huevos de las aves nativas, entre otros daños.

A la fecha los reportes avistamiento de iguana verde siguen en aumento en gran parte del territorio, en parte porque no se ha logrado detener la tenencia y comercialización de la especie y por su éxito reproductivo en libertad, lo que la ha convertido en una gran amenaza para la biodiversidad y la salud de los dominicanos, ya que transmiten enfermedades como la salmonela. A pesar de algunos esfuerzos de las autoridades ambientales, por frenar lo que ya se considera una plaga, si no se toman medidas radicales urgentes, llegaremos a niveles como lo sucedido en Puerto Rico y otras islas del Caribe, donde la especie se ha salido de control.

Grandes poblaciones de estas iguanas se encuentran en Baní y La Altagracia, donde la tenencia como mascotas y comercialización siguen en aumento. En Santo Domingo los reportes han aumentado, principalmente donde hay vegetación abundante, como la siguiente iguana capturada en Arroyo Hondo la semana pasada y entregada a técnicos del Ministerio de Medio Ambiente.