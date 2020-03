$!Defensoría del Pueblo exigió a Globalia no construir proyecto Leaf Bayahíbe

En la misiva la Defensoría del Pueblo pidió al empresario “desistir de construir su proyecto hotelero en el lugar donde se empezó a talar árboles en el Parque Nacional Cotubanamá”. Asimismo, le invitó a visitar el lugar para constatar que debajo de la primera capa del suelo hay cavernas y fluye agua, además de que en el área abundan tortugas de carey que desovan en la playa.

“Apoyamos las inversiones turísticas, pero no a cambio de dañar el medio ambiente. No podemos, no debemos permitir que el país pierda parte de sus bosques a cambio de block, varilla y cemento”, señala la carta.

Le expresó a Hidalgo que hará “los esfuerzos necesarios para que le reembolsen indexada la suma que usted invirtió”, y le aseguró que “el país no está en venta”.