$!Descarga Cero, un modelo de clasificación y reciclaje de desechos en Punta Cana

Sin embargo, el crecimiento y el desarrollo de la infraestructura hotelera y de otros rubros de la economía, no se ha dado a la par con un modelo de manejo de los desechos sólidos que produce esta zona del país, lo que ha provocado que, sin un modelo de clasificación y aprovechamiento, en su mayoría vayan a dar al botadero oficial de desperdicios, Guiri-Gui, y que ha sido utilizado como tal desde hace unos 35 años.

Descarga Cero

Explicó que para obtener el resultado esperado con Descarga Cero, se construyó el Centro de Reciclaje e Incineración (CRI), a donde es llevado el 100 por ciento de los residuos generados en la propiedad Puntacana, entre ellos plásticos, cartón, papeles, metales, orgánicos y vidrios.

“Descarga Cero es un ideal de minimizar al máximo nivel la producción de desechos, utilizando diversas herramientas para no producir basura o para desviar la mayor cantidad de basura y convertirla en otros productos o trabajar en la minimización de productos, es decir no comprar tantos productos que eventualmente se convierten en basura, material desechable y que no tienen otro uso”, precisa.