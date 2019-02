$!Dudan que el país tenga 43% de superficie forestal

El estudio divulgado ayer por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que reveló que la superficie forestal de la República Dominicana es de un 43.6%, fue calificado de exagerado y poco creíble por ambientalistas y conservacionistas.

“Ellos quieren decir que casi la mitad de nuestro país tiene cobertura forestal y eso no es así. No se puede tomar en cuenta los grandes valles del Cibao, de San Juan de la Maguana, de Azua, la Llanura Central del Este, que está llena de cañaverales, entre otras extensiones agrícolas que no aportan lo mismo que aporta un bosque”, aclaró el conservacionista Carlos Batista.

Advirtió que a la hora de hacer este tipo de estudios se debe separar la parte boscosa de la agrícola. “Usted puede tener proyectos agroforestales sin condiciones para producir agua y para albergar vida y no pueden contar en un estudio sobre la superficie forestal”, sustentó Batista.

El estudio se realizó en 2018 y arrojó que en el país hay siete tipos de ecosistemas forestales con una extensión de 2 millones 103 mil 645 hectáreas. Del porcentaje de 43.6%, los bosques con mayor superficie fueron los latifoliados húmedo con (37.75%) y el bosque seco (24.05%), que representan el 61.80% de la superficie boscosa total; le sigue el bosque latifoliado semihúmedo, con un 15,39%. El bosque de humedales (mangle y drago) representa sólo el 1.41%.

“Eso quiere decir que, si seguimos de esa manera, corremos el peligro de que los edificios y las calles queden cubiertas, y de que el bosque nos invada tanto que tengamos que contratar taladores profesionales para defendernos del exceso de bosque”, dijo de forma irónica el ambientalista Luis Carvajal, agregando que esos datos no son creíbles en lo absoluto.

La Fundación Moscoso Puello publicó un estudio hace dos años, realizado por la Universidad de Maryland, que evidenció una pérdida de la cobertura boscosa equivalente a 1,536 kilómetros cuadrados entre el 2000 y 2015.