Duquesa, un grave problema ambiental y de salud

El aumento drástico de las poblaciones y los nuevos hábitos de consumo han tenido un amplio impacto en los vertederos, convirtiéndolos en insostenibles ambientalmente, ya no están acorde a la nueva visión global sobre el manejo y disposición de los desecho sólidos.

Enfermedades infecciosas

Uno de los principales riesgos para la salud de los vertederos es la propagación de enfermedades (diarrea, hepatitis, etc.). Las formas en que se puede propagar dicha infección son numerosas, pero a menudo están relacionadas con el contacto directo con los desechos (por ejemplo, desechos clínicos, materia fecal) por los buzos y otras personas no autorizadas que se encuentran en el sitio. La otra vía principal es por vectores como ratas, pájaros, moscas y mosquitos, etc.

En República Dominicana existen más de 360 vertederos a cielo abierto, con muy pocos controles ambientales y sanitarios. Santo Domingo está rodeada de por 5 grandes vertederos a cielo abierto.