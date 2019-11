EL cine medioambiental regresa a República Dominicana con el DREFF

Universidad Iberoamericana (UNIBE) Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) Biblioteca Infantil y Juvenil de la República Dominicana (BIJRD) Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) Colegio Bilingüe New Horizons en Santo Domingo Colegio Bilingüe New Horizons en Santiago Instituto Iberia en Santiago Centro Cultural Dominicano UTESA Puntacana Village

Dentro de la muestra se presentarán dos producciones de Diario Libre: “Cacú, un cambio por la vida” (2018) y “Chasing the snot of the whales of Samana” (2019), ambas dirigidas por Marvin del Cid.



Mas información en www.dreff.org



Programa de la Muestra

Martes 11/12



9:00 am Worse Than Poop! (Peor que Caca)

Colegio Bilingüe New Horizons - Santo Domingo

10:00 am El Libro de Lila

Instituto Iberia - Santiago de los Caballeros

10:00 am Programa de Cortos Infantiles: La Tierra en Mis Manos

Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana - Santo Domingo

10:00 am Programa de Cortos Infantiles: La Tierra en Mis Manos

Colegio Bilingüe New Horizons - Santo Domingo

11:00 am Ghost Fleet

Universidad Iberoamericana (UNIBE) - Santo Domingo

11:30 am Pandas

Colegio Bilingüe New Horizons - Santo Domingo

4:00 pm Cacú: Un cambio por la vida

Instituto Iberia - Santiago de los Caballeros

7:00 pm Albatross

Puntacana Village - Punta Cana

7:00 pm Ghost Fleet

Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA (CCCD UTESA) – Santiago de los Caballeros

Miércoles 11/13

10:00 am Worse Than Poop! (Peor que Caca)

Instituto Iberia - Santiago de los Caballeros

10:00 am Pandas

Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana - Santo Domingo

11:00 am Albatross

Universidad Iberoamericana (UNIBE) - Santo Domingo

11:30 am El Libro de Lila

Colegio Bilingüe New Horizons - Santo Domingo

4:00 pm Chasing Coral

Instituto Iberia - Santiago de los Caballeros

4:30 pm El Buzo

Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) - Santo Domingo

5:00 pm Frontera Invisible

Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) - Santo Domingo

6:00 pm Sea of Shadows

Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) - Santo Domingo

Jueves 11/14

9:00 am El Libro de Lila

Colegio Bilingüe New Horizons - Santiago de los Caballeros

9:00 am Tras el soplo de las ballenas de Samaná

Colegio Bilingüe New Horizons - Santo Domingo

10:00 am Programa de Cortos Infantiles: La Tierra en Mis Manos

Instituto Iberia - Santiago de los Caballeros

11:00 am Worse Than Poop! (Peor que Caca)

Colegio Bilingüe New Horizons - Santiago de los Caballeros

11:00 am Pandas

Instituto Iberia - Santiago de los Caballeros

11:30 am Programa de Cortos Infantiles: La Tierra en Mis Manos

Colegio Bilingüe New Horizons - Santiago de los Caballeros

2:00 pm Tras el soplo de las ballenas de Samaná

Universidad Iberoamericana (UNIBE) - Santo Domingo

4:00 pm Cacú: Un cambio por la vida

Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) - Santo Domingo

4:00 pm Albatross

Instituto Iberia - Santiago de los Caballeros

7:00 pm Sea of Shadows

Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA (CCCD UTESA) – Santiago de los Caballeros

Viernes 11/15

10:00 am El Libro de Lila

Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana - Santo Domingo

11:00 am El Buzo

Universidad Iberoamericana (UNIBE) - Santo Domingo

11:00 am Pandas

Colegio Bilingüe New Horizons - Santiago de los Caballeros

4:00 pm Ghost Fleet

Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) - Santo Domingo