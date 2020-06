El Humo Olvidado de Duquesa

Aparentemente nuestra basura tiene poderes especiales. La producimos y mágicamente desaparece de nuestros hogares y nuestras vidas sin esfuerzo alguno. Dejamos de verla, olerla y percibirla casi al instante de haberla generado. La basura no nos molesta porque no tenemos que convivir con ella.

Esa condición tiene un nombre en ingles: NIMBY. NIMBY es la abreviación de “Not In My Backyard”. Su traducción al español es SPAN: “Si, Pero Aquí No.” En otras palabras, aceptamos la basura y todas sus consecuencias, siempre y cuando no este cerca de nosotros. El concepto de basura es tolerable siempre y cuando no nos afecte directamente.

SPAN es el estándar para manejar la basura en gran parte del mundo, incluyendo la Republica Dominicana. Por eso existen 360 vertederos de cielo abierto, la mayoría en condiciones deplorables, estratégicamente ubicados en las afueras de los pueblos y ciudades del país. Si no vemos u olemos nuestra basura, dejamos de preocuparnos por ella.

El incendio de Duquesa cambió esta formula. El humo toxico que producía el vertedero mas grande del país invadía los hogares de la capital, haciendo imposible tomar una postura SPAN ante la situación. No era posible ignorar el humo que cubría la ciudad, el olor a basura quemada o la irritación que este producía a nuestros ojos y gargantas. El incendio de Duquesa trasladó la basura que producimos a nuestros hogares.