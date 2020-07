El mar sin humanos

La pandemia por el Covid-19 ofreció una oportunidad sin precedentes. Ya se tenía un estudio de calidad de agua, en varios puntos del país, realizado en 2016 por la Autoridad Nacional para Asuntos Marítimos de la República Dominicana (ANAMAR). Con este informe se ha podido comparar cómo la cuarentena ha afectado la calidad del agua.

Reef Check se estableció en la República Dominicana en 2004 bajo la dirección del doctor Rubén Torres y el apoyo de una junta de directores. Juntos, han llenado un espacio muy importante en materia de conservación de los recursos marinos costeros de la República Dominicana por el rápido crecimiento la industria del turismo.

Nuestra isla y los seres humanos

Nuestra isla ha sido destacada como uno de los principales destinos turísticos de la región. Estamos acostumbrados a ver nuestras hermosas playas de arena blanca y agua turquesa siendo disfrutadas por millones de personas que nos visitan anualmente. La industria turística activa la economía local y beneficia directa e indirectamente a muchos dominicanos y extranjeros residentes, y como tal, es considerada un eje central de la economía de la Republica Dominicana y otros países del mundo.

Pero la vida isleña no era así antes., la isla conocida como La Española tiene sus orígenes en el período Cretácico de la Era Mesozoica, sin embargo, los registros arqueológicos indican que la isla de La Española fue habitada por humanos apenas alrededor del año 4,000 A. C. por indígenas que emigraron desde América Central y América del Sur, esta isla estuvo se mantuvo miles de años Sin Humanos. Más tarde, como todos sabemos bien la historia, otra oleada significativa de habitantes, ahora provenientes de Europa llegaron a La Española en 1492 como todos sabemos bien la historia. La primera de las dos oleadas de humanos resultó en un aumento gradual de la población humana, a medida que los indígenas, se hacía a la mar con sus canoas, tocando y habitando isla por isla hasta llegar a la nuestra. Sin embargo, justo después de la segunda oleada, proveniente de Europa y África, la población nativa local se redujo drásticamente a causa de enfermedades a las cuales los indígenas no eran inmunes, y a las guerras por el territorio y el poder con una desigualdad significativa de armas. Eventualmente, pero muy rápido, la población nativa fue erradicada casi completamente hacia mediados de los años 1500s. Pero posteriormente, la población local en nuestra isla, de nuevo comenzó a aumentar lentamente hasta el presente, llenándose de habitantes que provenían de diferentes regiones del mundo, y realizando diferentes actividades productivas como lo vemos hoy día en nuestro entorno.

Y aunque los seres humanos apenas somos una especie más que forma parte de la naturaleza de este planeta, nos consideramos una especie dominante ante las demás. Una especie que se ha ido adaptando a diferentes ambientes y situaciones, llegando a escapar a lo que Charles Darwin llamó Selección Natural, la cual ejerce un control natural poblacional de todos los organismos vivos, beneficiando con la vida a los más aptos, y eliminando a los no tan afortunados, lo que asegura una población futura más fuerte y adaptada a las condiciones del momento. Esto influye en que hoy tengamos un crecimiento poblacional exagerado y descontrolado con relación a la disponibilidad de recursos, principalmente alimenticios, y a la capacidad de que nuestros desechos vuelvan a ser incorporados al entorno natural; algo que llamamos “sostenibilidad” o “sustentabilidad”, que en términos llanos, es la capacidad que tiene una especie de utilizar los recursos y el entorno que necesita, sin que éstos se agoten o degraden. Aunque lo neguemos mediante estrategias de mercadeo y publicidad y utilicemos la palabra “Sostenible”, nuestra permanencia en el planeta está comprometida por este crecimiento poblacional desproporcionado. A su vez, el desarrollo poco planificado, o planificado a posteriori que conlleva al uso de recursos de manera no sostenible, produce escasez, propicia un entorno degradado, lo que resulta contraproducente para nosotros mismos, ya que compromete recursos naturales vitales que necesitamos para desarrollarnos y sobrevivir, como individuos y como sociedad a largo plazo.

El gran experimento COVID-19

En marzo del 2020, una fecha que será recordada por siempre, fue reportado en nuestra isla nuestro más nuevo habitante; un organismo vivo proveniente de otra parte del mundo, tan diminuto en tamaño que no podemos verlo, pero que por sus efectos sobre los humanos, combinado con la falta de información sobre el mismo, así como nuestras limitaciones de evitar su contagio o de curarnos, cambió la vida humana tal cual la conocíamos en una forma sin precedentes.

Por su aparición previa en otros países, ya sabíamos que este organismo era un nuevo tipo de Coronavirus, el cual causa problemas respiratorios agudos, por lo cual fue nombrado SARS-COVID19 (siglas de su nombre in inglés Severe Acute Respiratory Sindrome Corona Virus 19). Dada la falta de respuesta a esta grave situación, los pobladores y visitantes de nuestra isla, al igual que la mayor parte del mundo, tuvimos que cambiar nuestro estilo de vida rápidamente, llegando a tener que reducir al mínimo la mayoría de nuestras actividades diarias, e incluso a recluirnos en nuestros hogares hasta tanto fuese seguro volver a la normalidad acostumbrada, todo esto apoyado en una declaración de Pandemia por la Organización Mundial de la salud ese mismo mes. Esta Pandemia resultó ser el gran experimento que demostró que era posible lo que nadie pensaba: que podíamos cambiar nuestra forma de vida cuando quisiéramos, y en poco tiempo. Un cambio de comportamiento que se había estado pidiendo en todas las conferencias y acuerdos sobre el muy famoso Cambio Climático dada nuestra relación tóxica con nuestro entorno, ya que los recursos que necesitamos son cada día más escasos y de menor tamaño, nuestras playas y bosques desaparecen incluso bajo la mirada nuestra y de aquellos llamados por ley a preservarlos.

Durante varios meses, las actividades sociales y productivas se redujeron a su más mínima expresión; se cerraron las fronteras desde y hacia otros países para evitar la importación y exportación del virus, lo cual fue la causa del primer caso en la república Dominicana a principios de marzo de este año. En consecuencia, el gobierno de la República Dominicana declaró un Estado de Emergencia a nivel nacional , cerrando fronteras, enviando a sus países de origen a los turísticas que se encontraban en el país, e implementó un toque de queda, haciendo que la gran mayoría de los Dominicanos permanecieran en sus hogares por tres meses mediante a una serie de medidas que buscaban controlar la expansión del virus a la población.