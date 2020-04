¿Especies costeras de RD ganan espacio con el COVID-19?

Estas medidas dejaron grandes zonas costero marinas libres de actividad humana temporalmente, y los reportes del retorno de biodiversidad de todo tipo no se hicieron esperar.

No es un pescador cualquiera, trabajar para FUNDEMAR, una organización dedicada a promover el uso sostenible de los ecosistemas y recursos costero marinos a través de la investigación, la educación y el apoyo al desarrollo de proyectos de conservación. Esto le ha dado una perspectiva diferente sobre la pesca.

Aunque la presencia de mamíferos marinos es relativamente frecuente, para Alido es notable el avistamiento de delfines moteados en la zona. “En los últimos años no se veía eso. Hemos visto cuatro grupos de delfines de hasta 40 individuos, el año más activo”, comentó.

“Si nos asomamos a la orilla, podemos notar una abundancia de peces, rayas y se puede ver las cabezas de tortugas marinas asomándose del agua. Hemos visto también aves migratorias poco comunes en nuestra zona, como el ostrero común americano o pilpilén. Y sobre todo se hemos notado la claridad y transparencia de nuestras aguas turquesas en el mar, un color del cual no siempre disfrutamos en esa época”, declaró a Diario Libre.



Tasha Gough, nacida y criada en Boca Chica, es presidenta de la Fundación Verde Profundo, la cual fue creada hace tres años bajo el compromiso con la equidad socioeconómica y la administración ambiental responsable, con especial interés en la protección de los recursos marinos.



Gough ha podido observar cambios en esta playa pública, donde la actividad humana se ha visto reducida drásticamente por las medidas ante la pandemia.

“Debe haber mejoría en algunos aspectos, he estado haciendo snorkel y he visto que las “lomitas” de arena que hacen algunos peces y cangrejos están más grandes, nunca las había visto asi. Probablemente porque no se las pisan constantemente”. Declaró.