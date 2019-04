$!Esperan controlar esta tarde el incendio en Bahoruco

SANTO DOMINGO. Más de 160 hombres de las brigadas forestales y contra incendio del Ministerio de Medio Ambiente y del Ejército se afanan en sofocar el fuego que desde el pasado viernes consume parte del bosque de la Sierra de Bahoruco, y el que se espera que pueda ser controlado la tarde de este domingo.

El incendió se encuentra localizado en la zona conocida como El Aceitillar, próximo al Hoyo de Pelempito, dentro del Parque Nacional Sierra de Bahoruco, que se caracteriza por su variado bosques seco, tropical y húmedo.

Además de las brigadas que se encuentran actualmente, otras 40 personas se sumarían durante el día de hoy a las labores de control de incendio, sean en corta fuego como en uso de bombas para enfriamiento de terreno.

Hasta el momento se desconoce la extensión exacta que ha sido quemada, pero el viceministro de Recursos Forestales del Ministerio de Medio Ambiente, Manuel Serrano, informó que se trata de una zona bien extensa dentro del parque.

Sin embargo, explica que el fuego ha sido básicamente terrestre, afectando la vegetación arbustiva y los troncos de los pinos, por lo que, estima, muchos de los arboles grandes podrían recuperarse una vez inicie la temporada de lluvia.

Serrano recordó que este año los incendios forestales han sido muy activos en el país debido a que la sequía contribuye para su rápida propagación.

Pide investigar

El viceministro Serrano consideró que el incendio fue provocado y demandó de las autoridades del país hacer las investigaciones pertinentes para identificar al o los responsables.

“Mira, lo que vemos es que es provocado, porque aquí no hay ni siquiera posibilidad de agricultura, son terrenos totalmente rocosos, que no es verdad... aquí no hay posibilidad de agricultura, entonces, el fuego tuvo que ser provocado. No fue quema o tumba, alguien lo provocó evidentemente”, enfatizó.