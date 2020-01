Exportaciones de angulas se disparan en 2019 en medio de la fiebre por su pesca

La pesca de angulas es un fenómeno extendido por toda la isla. En República Dominicana hay reportes de su pesca por el norte y nordeste y en algunas zonas del sur; mientras que en Haití, uno de los mayores exportadores de la región, se registra una pesca todavía más intensa.

El año pasado los niveles de exportación de las anguilas vivas (el código arancelario utilizado para el despacho de angulas al exterior) desde República Dominicana al mundo alcanzaron niveles históricos. Aunque la cuota máxima de pesca de angulas es de 2.5 toneladas —de acuerdo a la resolución 02-19 de Codopesca— las exportaciones alcanzaron en 2019 las 3.84 toneladas, según datos de la Dirección General de Aduanas (DGA). Es decir, se exporta 1.6 veces más de lo que las autoridades permiten pescar.

No obstante, fuentes relacionadas con la actividad indicaron que desde este domingo 26 las autoridades dominicanas no han permitido los envíos de angulas al extranjero, aunque no les indicaron las razones. Se solicitó información al presidente de Codopesca, Milton Ginebra, pero para el momento de esta publicación no se había recibido respuesta.

Del otro lado de la isla, en Haití, el Ministerio de Agricultura, Recursos Naturales y Desarrollo Rural decidió en diciembre pasado suspender los permisos de exportación de las angulas porque ya se había alcanzado el límite máximo de exportación para la temporada de pesca, definido en 6.8 toneladas, ya había sido alcanzado. La pesca en Haití es tan intensa que el tope se alcanzó en apenas tres meses.