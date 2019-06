Fertilizantes, platos, hundirlo... soluciones al sargazo en el Caribe

El sargazo no es basura ni contaminación, pero las grandes cantidades que llegan a las costas del Caribe, y que se proyecta seguirán arribando este y los próximos años, representan un problema económico y ambiental para los países como la República Dominicana que se ven afectados por su invasión.

La avalancha de estas algas, que según estudios científicos son empujadas a las costas del Caribe por efecto del cambio climático, provoca quejas entre los turistas que visitan los destinos dominicanos atraídos por la oferta de sol y playa, pero también contaminan las aguas, y pueden afectar tanto a humanos como a los ecosistemas marinos.

Ante el reto de enfrentar su llegada masiva, en la región se han instalado barreras y realizado pruebas para reciclar el sargazo con propósitos múltiples como fertilizantes, compuestos químicos, biocombustibles o biogás, inclusive ropa y calzado. Sin embargo, hacen falta más estudios e iniciativas público-privadas que sorteen la disponibilidad incierta del sargazo y las propiedades de esta alga cuyo impacto en el país ha motivado reuniones entre empresarios hoteleros y el presidente Danilo Medina en el Palacio Nacional.

Ya el año pasado, cuando según estimaciones del Ministerio de Medio Ambiente llegaron unos 2,424,800 metros cúbicos de sargazo al litoral local, un hotel de la turística zona este del país perdió temporalmente su categoría de Bandera Azul y se le colocó Bandera Roja, debido a la cantidad de algas en la playa.

La Bandera Azul es un reconociendo internacional que otorga la Fundación para la Educación Ambiental a las instalaciones que tienen exigentes estándares de calidad ambiental. La categoría Roja se coloca cuando dichos criterios no se cumplen y el visitante hace uso de la playa bajo su propio riesgo.

“Todos los años hacemos evaluaciones in situ para verificar las playas Bandera Azul. En una de las visitas que hicimos a una playa de Cabeza de Toro se observó que había una gran acumulación de sargazo y, aunque en sí no lo tomamos en cuenta para la certificación, pues no es basura, había un hedor fuerte que se sentía desde la entrada”, cuenta Daniela Cifontes, una de las técnicos de Bandera Azul en el país.

Cifontes y su equipo recomendaron al operador del hotel ampliar los estudios de coliformes totales que realizan tradicionalmente para incluir los de oxígeno disuelto en el agua. Los resultados arrojaron valores por debajo del nivel de saturación requerido por las normas nacionales, por lo que pusieron la Bandera Roja, que se mantuvo por alrededor de una semana.

El operador alegó que, aunque siempre limpian la playa, tuvieron una avalancha desproporcional a su capacidad de respuesta y el alga se les acumuló.