¿Hay Animales venenosos en República Dominicana?

En la cultura popular dominicana suele decirse que en el país no existen animales venenosos. Si nos comparamos con partes del continente, como los desiertos de Norteamérica, la selva centroamericana o la amazonía, esta isla no representa un mayor riesgo para los seres humanos al entrar en contacto con la naturaleza. Pero esto no quiere decir que en la isla no existen animales venenosos.

Cabe destacar que venenoso no quiere decir letal, pero puede significar muy doloroso.

Pero ciertas condiciones pueden complicar una picadura y representar incluso la muerte, como un choque anafiláctico, o reacción alérgica severa, incluso por la picadura de una abeja.

Este no pretende ser un “ranking” de peligrosidad, ni causarle pesadillas a quien lo lea.

Aquí exponemos algunos de los animales que poseen veneno tanto para cazar, como defenderse, siendo algunos de ellos excelentes controladores de plagas.

Entre nuestra biodiversidad tenemos una rareza de la naturaleza, el extraordinario solenodonte, un fósil viviente que posee dos dientes huecos desde donde inyecta veneno para cazar y luchar contra otros de su especie, compartiendo esta caracteristicia solo con el ornitorrinco macho y la musaraña de coloa corta.

Una de las picaduras más dolorosas en la playa, la de la raya de espina que utiliza su aguijón al ser pisada. Un veneno que causa un dolor intenso que avanza lentamente por le organismo y que puede durar horas.

La rara vez vista serpiente corredora, reptil endémico que a pesar de su aspecto de cobra, cuando muestra su capucha, no es peligrosa para el ser humano. Aunque puede inyectar veneno, es difícil que esto suceda porque sus colmillos se encuentran en la parte trasera de la mandíbula. Esta especie ha mordido en 4 ocasiones al biólogo Robert Ortiz y otras tantas a sus colegas, sin que haya logrado inyectar su veneno .

Las fatalidades por veneno de algunas especies dependen más de complicaciones o falta de tratamiento, como la picadura de la viuda negra, la araña de violín y la rara fragata portuguesa.

Consultamos a biólogos y estudiosos para llegar un listado rápido de algunas especies que poseen veneno, desde molestia en la piel hasta la posible muerte por complicaciones.