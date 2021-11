$!Juramentan nuevo director de Medio Ambiente en La Altagracia

El consultor jurídico del Ministerio de Medio Ambiente, Edilio Florián Santana, juramentó la tarde de este martes a Santo Amado de la Rosa como nuevo director de esa cartera en la provincia La Altagracia.

Durante el acto de juramentación, Santo Amado de la Rosa manifestó que acude a ese ministerio a hacer la diferencia, a defender al pueblo y el medio ambiente y a cumplir con la Ley 64-00, sin importar quien la viole.

“Yo no tengo que ver que sea un compañerito, que sea un ganadero, mientras yo esté en esta gestión no le voy a permitir que violen la Ley, ésta es igual para todos”, señaló.

Comentó que no va a abusar del ciudadano, que no se van cometer abusos, ya que va a orientar a la población para que no viole la ley, “porque como consecuencia de la violación de la ley, vienen las sanciones. De esta manera se envía un mensaje positivo a la gente, que sepa que en esta institución hay funcionarios que están velando que se cumplan las leyes”.

Aseguró que la situación del medio ambiente es sumamente complicada y espera que la población ayude con las denuncias, porque los empleados de Medio Ambiente no pueden estar en el mismo sitio a todas horas.

Explicó que el ciudadano tiene que empoderarse, llamarles y denunciar las situaciones que se presenten, por lo que, inmediatamente tengan la información, van a ir al lugar y tomarán las medidas que tengan que tomar.