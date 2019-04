La mala gestión del agua agrava el impacto de la sequía en el Caribe

En el Caribe no existe un solo país exento de este pronóstico, ya que toda la región muestra condiciones climáticas anormales asociadas a la sequía, sostuvo el investigador de la NASA, Pablo A. Méndez Lázaro. Asimismo, el experto en asuntos de agua Félix Aponte González, quien participó del informe del USGCRP, indicó que desde 2012 se registran sequías de mayor intensidad; 2016 y 2017 fueron los años más secos en los últimos 40 o 45 años.

Pero esta es la excepción, no la regla, encontró la investigación. En la región, las islas más pequeñas tienen limitados recursos naturales de agua dulce y algunas, como Curaçao, Aruba, St. Martin, St. Thomas y British Virgin Islands , usan plantas desalinizadoras costosas y contaminantes. Las islas más grandes, aunque tienen ríos y acuíferos abundantes por su topografía, han menguado sus reservas, como es el caso de Cuba . Además, el aumento en el nivel del mar asociado al cambio climático expone a los acuíferos dulces a la contaminación por intrusión salina.

Haití: sin gobierno y casi sin agua

En Haití, el país más pobre de Latinoamérica y uno de los más desiguales del mundo según dijo en 2018 el Banco Mundial, la explotación ilegal de pozos, la contaminación del agua y el desgobierno son tres de los problemas que afectan la disponibilidad del vital recurso. El otro es la ausencia de un marco legal moderno de gestión del agua.

“El gobierno casi no existe”, dijo la abogada en derechos humanos Ellie Happel, quien dirige el proyecto contra la minería en Haití en la Global Justice Clinic del Center for Human Rights and Global Justice de la Escuela de Derecho de NYU. La letrada sostuvo que la falta de coordinación y de proyectos de protección del agua son dos de las principales amenazas a ese recurso en este país.

El ministro de Agricultura, Recursos Naturales y Desarrollo Rural, Jobert Angrand, admitió en entrevista que los departamentos de su ministerio, el principal responsable de realizar estudios sobre la disponibilidad y preservación de los recursos hídricos, no funcionan.

“Estos departamentos no están haciendo su trabajo”, reconoció Angrand.

En Haití, muchos de los ciudadanos tienen que caminar varios kilómetros diariamente para abastecerse de agua. El país tiene la tasa de acceso más baja a instalaciones de suministro de agua y saneamiento en el hemisferio occidental. Ocupa el último lugar en el Índice Mundial de Pobreza del Agua de la Organización Mundial de la Salud (OMS). A pesar de la necesidad, el país no tiene una política nacional de manejo de extracción y uso del agua.

Otro de los problemas que limita la disponibilidad de agua en Haití es la contaminación. La baja calidad del agua se convirtió en un riesgo para la población después del terremoto de 2010, cuando se propagó una epidemia de cólera en todo el país que todavía no ha podido ser detenida y que ya ha cobrado más de 10,000 vidas. Esta cifra corresponde solo a las muertes documentadas, y expertos sostienen que nadie sabe en realidad cuánto más ha sido la mortalidad por esta situación.

“El riesgo más inmediato es la contaminación fecal que existe en muchas áreas”, dijo Paul Christian Namphy, coordinador de la División de lucha contra el cólera de la Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento (DINEPA por sus siglas en francés).