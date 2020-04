La metamorfosis de una bella mariposa invasora

La mariposa adulta no tiene cola con una envergadura de 80–100 mm. Arriba, el color de fondo es negro. Se encuentra una banda amarilla ancha e irregular en las alas superiores, que se rompe en el caso del ala anterior. Además de esto, la mariposa tiene una gran cantidad de manchas irregulares en el ala. La parte superior del ala trasera tiene una mancha roja con borde azul a su alrededor. Duración de este estadío de 4 a 7 días.

Situación actual de la especie en el país

Como explica la Estrategia Nacional de Especies Exóticas Invasoras de la República Dominicana, publicada en el 2012, las especies exóticas invasoras han sido consideradas en todo el mundo como la segunda causa de extinción de especies, después de la pérdida de hábitat. Esto se debe a que pueden causar graves daños a los ecosistemas y provocar desequilibrios ecológicos en las poblaciones de las especies locales y en la estructura de los hábitats, conllevando a la disminución de la biodiversidad.

Según ese informe, en la región del Caribe se estiman en, aproximadamente, 7,000 las especies endémicas de plantas y más de 700 las especies de vertebrados terrestres, para nombrar los grupos mejor documentados (Myers, et al. 2000). El aislamiento significa también que las especies isleñas son más vulnerables a la agresividad de competidores y depredadores provenientes de áreas continentales, con los que no han compartido una historia evolutiva.

Según un documento publicado en 2016 por el Ministerio de Agricultura y el BID titulado: “Índice de Plagas y Enfermedades de Importancia Económica en la República Dominicana”, la mariposa del limón (Papilio demoleus) no representa una amenaza para la producción de cítricos en el país.

La metodología implementada para la realización de ese documento se basó en tomar como punto de partida los Índices de Plagas presentados en el 1999 (P. E. Jorge), 2005 y 2010 (F. J. Valdez et. al.) y siguiendo las directrices de la NIMF No. 8, en su acápite 3.1.1, que establece once (11) categorías para documentar la presencia.

En el caso de Papilio demoleus, se categorizó en la posición más baja, “P11 Escasa Prevalencia”, y se mantiene así hasta le fecha.

16 años después de los primeros reportes, la especie no representa una amenaza importante para las plantaciones de cítricos y la biodiversidad en general.