La odisea de Juana, Pepe y Lupita

El segundo en ser sacado era Pepe. Mientras era preparado, Juanita buscaba su rostro desesperadamente, parecía suplicar que no se lo llevaran. Mientras lo movían lentamente hacia el arnés, Juana se arrastraba hasta lograr tocarlo rostro nuevamente con su rostro.

Luego de colocarla y verificar la estabilidad física de los tres animales, los tres camiones salían del recinto a las 3:45 a.m. Apenas arracaban sobre la avenida España, cuando Juana se sacudía levantando su gran cola, poniendo en riesgo la integridad de sus acompañantes. La caravana de decenas de vehículos se detenía para revisar a Juanita, que fue calmada y asegurada de nuevo.

Pepe se había estresado en un par de ocasiones, pero la mano de su cuidadora lo acariciaba lentamente y cubría sus ojos con una toalla, logrando calmar al animal. Habiendo salido de la carretera, por un camino de tierra que lleva a la bahía artificial destinada para ellos, Pepe parecía desvanecerse lentamente. No respondía al estímulo de la cuidadora. Tocó sus ojos y no reaccionaba. Nos vimos ambos fijamente pensando lo peor, solo faltaban pocos metros para llegar a la playa. Mientras buscaban su pulso, de pronto abrió sus fosas nasales y trató de levantarse, estaba bien y nosotros también.

La larga caravana se organizaba en la bahía, mientras los camiones y la grúa se colocaban en posición. Jose Ramón Reyes, viceministro de Costeros y Marinos del Ministerio de Medio Ambiente a cargo del proyecto, observaba lentamente cada movimiento. “Todavía no me he recuperado del susto de Pepe... ha sido una odisea esto, una odisea”, expresó mientras ya se dibujaba una sonrisa en su rostro.