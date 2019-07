$!Vertido de desechos, extracción de materiales y tala matan al río Baní

“Hasta ahora el acueducto se alimenta de la presa Valdesia que también alimenta a los acueductos de Santo Domingo y San Cristóbal, pero con las sequías que estamos teniendo, esa presa no da abasto y tendremos que aprovechar el agua del Baní para asegurar el suministro de la provincia”, comenta el encargado ambiental provincial, Joaquín Bautista.

“Van hacer que uno coja la cárcel aquí, porque por más que uno les hable y les pelee para que no tiren desperdicios, con los camioneros no se puede”, comenta a los reporteros José Altagracia Arias, minutos antes de que iniciara la discusión.

Entre el “yo no tiro (desperdicios)” y el “sí, tú sí tiras” se calentaron los ánimos. El conductor blande su machete y el hijo del cuidador se aprovisiona de piedras en ambas manos para enfrentarlo. Se alza el vocerío de mujeres y hombres que piden dejar la trifulca.

“Todo esto va a terminar seco. Aquí había un caudal que casi no se podía pasar. Pero la deforestación que hicieron muchísimos dueños de conucos... es acabando con los montes que están”

Joaquín Bautista, encargado de Medio Ambiente en Baní, admite que las denuncias que se han presentado, y las que han instrumentado ellos mismos, no logran castigo.

Sin ofrecer un número específico, dice que ha sometido a la justicia a varias personas, pero que siempre terminan con una sanción y visitación periódica, y que nunca hubo sentencia.

De la tala del bosque dice no tener mucha información, apenas una denuncia reciente, y que, asegura, procederá a enviar un equipo a la zona a investigar. Excusa su poca información en la falta de personal y equipos.

“Tengo dos efectivos del Senpa (Servicio Nacional de Protección Ambiental), un capitán y un mayor en una motocicleta y cuando la camioneta está disponible se la facilito a ellos. Pero esos agentes son para la provincia entera, donde tengo que vigilar 150 kilómetros de río, playas, arroyos y dunas. Y ni siquiera es un motor en buenas condiciones”, dice.

Nelson Camilo Landestoy, alcalde de Baní por los últimos 17 años, también admite que la extracción de materiales es un problema que no pueden controlar. “Imagínese que a la Marina (la Armada) y a Medio Ambiente no los respetan, menos van a respetar a los policías municipales”. Tampoco tiene personal para vigilar, pues los 13 millones de pesos mensuales que recibe el cabildo no les alcanzan –dice– para resolver los problemas de un municipio de 150,000 habitantes.