La rutina diaria de la mayoría de los dominicanos está llena de contaminación

Por varios días no pensó más en el tema. Hasta el viernes cuando fue con sus amigos de la oficina por unas cervezas a la bomba, cuando se la despacharon no entendió por qué siempre tapan las bebidas con servilletas y las colocan en fundas de papel. Una vez más recordó aquel mensaje con fotos de playas llenas de porquería.

Son las 8:30 de la noche y Roxana tiene hambre. Va a su nevera, revisa si tiene algo preparado, pero esa ensalada de hace dos días no le apetece. Piensa un poco. Pone su cerebro a consultarlo con su estómago y el acuerdo es que quieren lasaña. Así que busca rápidamente el número de teléfono del delivery al que suele llamar en momentos como ese. Hace el pedido, espera 35 minutos y suena el timbre. Recibe su cena, agradece al repartidor y cuando abre el paquete se da cuenta que hay una cantidad exagerada de servilletas, varios juegos de cubiertos de plásticos y sorbetes para una sola persona, foam y varias fundas plásticas.

El sábado se dio cuenta que no tenía nada para preparar de comer y se fue al mercado a comprar lo necesario para no tener que llamar nuevamente a un delivery, ahí tuvo otra señal y esta vez no la dejó pasar: le dieron una funda de plástico por cada dos productos que pagó. Se dio cuenta una vez más que era innecesario y, al llegar a casa, busco en su móvil aquel mensaje que ya tenía varios días rondando en su cabeza.

Ella leyó, investigó y su vida no volvió a ser la misma. Se enteró que no solo se trataba de sus playas favoritas, sino de las aguas de ríos, arroyos y mares de las principales ciudades de República Dominicana, donde llegan grandes cantidades de los desperdicios que se producen de forma innecesaria en la cotidianidad, porque son 400 toneladas diarias de basura las que salen solo de las localidades de Bávaro y Punta Cana, como consecuencia de un acelerado ritmo de consumo que amenaza con destruir a largo plazo los recursos naturales que llenan de riqueza y esplendor la zona.

También aprendió lo qué significa el término eutrofización, que no es más que un severo proceso de contaminación aguda que se presenta en los ríos Isabela, Ozama y Haina, que bordean la ciudad de Santo Domingo y que son recipientes de las aguas residuales y toda la basura que provienen de sus actividades urbanísticas.