La siembra latente que amenaza la preservación de Valle Nuevo

VALLE NUEVO, CONSTANZA. “Eso (la siembra) no se ha parado nunca, porque el agricultor chiquito tiene que vivir”. La frase del productor Juan del Carmen se esparce junto al ruido de su motocicleta entre las montañas de La Ciénaga, dentro del Parque Nacional Valle Nuevo, y contradicen las declaraciones del ministro de Medio Ambiente, Ángel Estévez, quien desde su despacho asegura que ya cesó la explotación agrícola del área protegida cuya conservación contribuiría a la sostenibilidad hídrica de República Dominicana.

Con énfasis expresa: “yo no tumbo una mata de un producto que se consuma de ninguna forma, los alimentos no se destruyen”.

El ministro Estévez, cuestionado desde su designación en mayo pasado por los grupos ambientales debido a su condición de agroempresario, no piensa retirar esas plantaciones.

En entrevista con Diario Libre, el ministro Estévez, junto al su viceministro de Áreas Protegidas y Biodiversidad, Daneris Santana, aseguran que las plantaciones de aguacate que se muestran como si fueran nuevas en la zona, tienen más de tres años y que ya no se está sembrando.

Personas vinculadas a la administración del parque Valle Nuevo confiaron a Diario Libre que el Plan de Rescate se encuentra en un limbo, afectado por la falta de personal y equipo, así como por lineamientos poco claros de qué se permite o no.

El ministro Estévez asegura que él no le va a tumbar casa a nadie, ni esas ni las de los ricos que tienen cabañas dentro del parque, de las que cuestiona el porqué no las quitaron antes.

“La ayuda no ha llegado”, afirma Valentín Custodio, uno de los reubicados.

200 mil metros de invernaderos

Para los productores de Constanza, lugar donde el ministro es conocido por su empresa comercializadora de productos agroquímicos Agroterra Dominicana, Estévez ya tiene en manos un proyecto que le presentaron los propios afectados y que solo espera aprobación del presidente Medina.

Consiste en un proyecto de 200 mil metros cuadrados (unas 320 tareas) de invernaderos en el valle de Constanza, con un costo aproximado de RD$300 millones. Funcionará con tecnología de precisión que promete aumentar su rentabilidad y reducir al 15% la cantidad de agua utilizada en el cultivo a cielo abierto. El ministro habla de un esquema de cooperativa, pero no especifica los detalles.

Norberto Rosario, vocero de los productores desalojados y que presentó la propuesta a Medio Ambiente, entiende que esos invernaderos deben ser gratis, tipo permuta por las tierras que les quitaron.

“Se dan los pasos y creo que de aquí a enero o febrero se comience con ese proyecto... Estamos esperanzados pues ésta es una situación difícil”. El productor tiene planes de, en el futuro, recuperar los predios que tenía en Valle Nuevo y levantar una cabaña como tienen otros en Villa Pajón.

Por lo pronto se concentra en que Medio Ambiente le resuelva una deuda de RD$4.0 millones que mantiene con el Banco Agrícola de otras tierras que cultiva en el valle de Constanza.

“Aquí trataron de dividir y yo me puse del lado de la gente mía. Yo soy peledeísta, estoy inscrito ahí, es mi partido y, si me ´afuerean´ los compañeros míos, ¿a dónde voy? al Gobierno. Y, precisamente, porque yo necesito resolver ese problema que tengo en el Banco Agrícola. Si yo resuelvo eso, yo no jodo más”, dice.