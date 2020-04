“La voz del río”, un documental producido por estudiantes del Intec

Motivaciones para la realización del documental

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) del 2030 vida submarina y agua limpia y saneamiento fueron la fuente de inspiración para la elaboración del documental. “Factores como las carencias en la educación ambiental, la pobreza, la negligencia de las autoridades, la falta de recursos y la normalización de la problemática influyeron en que este problema se expanda hasta donde se encuentra en la actualidad”, expresaron los estudiantes.

Según un informe del Banco Mundial publicado en septiembre del 2018, la República Dominicana es el cuarto país que más basura genera de toda Latinoamérica después de Argentina. A su vez, el ministro de Medio Ambiente, Ángel Estévez, declaró en ese mismo año que en el país se producen cerca de 264 mil toneladas de residuos plásticos cada año y se recicla menos del 8%.

La ley no. 120-99 prohibe a toda persona física o moral tirar desperdicios sólidos y de cualquier naturaleza en calles, aceras, parques, carreteras, contenes, caminos, balnearios, mares, ríos, etc. Sin embargo, los moradores del sector Guajimía no reciben el servicio de recogida de basura por parte del Ayuntamiento, lo cual los obliga a desecharla en la cañada que se encuentra en el sector.

El documental muestra los detalles de lo que esta comunidad experimenta en su diario vivir.