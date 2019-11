﻿Los buitres invaden la ciudad capital

Con frecuencia cometemos la injusticia de atribuir a los animales conductas que son exclusivamente humanas. A un taller sobre juegos ilegales se le dio el nombre de “El Guaraguao”, y en el programa del evento aparecía un dibujo de esta ave. No acabo de entender la relación entre juegos de azar ilegales y aves rapaces. No sé de ningún Guaraguao (Buteo jamaicensis) que haya sido sorprendido con dinero en efectivo y una lista numerada del uno al cien. Con los buitres la injusticia es aún mayor. En una ocasión tuve que salir en su defensa cuando en un seminario sobre “Los Intelectuales y el Poder”, uno de los participantes dijo que los congresistas se comportaban como buitres. Afirmación doblemente injusta porque hay congresistas muy honestos, y los buitres son muy gregarios y no traicionan a sus congéneres.