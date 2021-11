$!“Los fondos de inversión al clima (CIF) ayudarán a la conversión de Punta Catalina”

COP26 no cumplió con lo esperado

Max Puig no se expresó de manera pesimista tras la culminación de la COP26, aunque sí reconoció que la cumbre no cumplió con las expectativas: se esperaban más y mejores resultados, por lo que esto ha generado cierto “desazón” en el mundo. Puig indicó que se esperaban propuestas para el mundo y que la República Dominicana, en particular, también. El funcionario afirmó que no se trató de una cumbre más e inútil, sino que se produjeron avances y se manifestaron conflictos y contradicciones que, a juicio de Puig, “permitirán” a la humanidad avanzar. “No asumo una posición pesimista en cuanto a lo que ocurrió en la COP, ni derrotista. Creo que lo que está en juego para la humanidad es inmenso, es un desafío grande que tiene hoy”, expresó. Destacó la mención por primera vez del carbón como el responsable del calentamiento global y el cambio climático.